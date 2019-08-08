Участники долевого строительства могут получить экспертную защиту

Участие в долевом строительстве, когда будущий владелец квартиры с самого начала участвует в финансировании стройки — самый выгодный способ получить собственное жилье. Ведь на стадии котлована оно значительно дешевле, чем в готовом виде. Но и риск велик. Не у всех компаний получается довести дело до вручения ключей по объективным причинам. А некоторые ловкачи и вовсе заранее нацеливаются на обман — лишь бы получить денег от дольщиков, и дальше хоть трава не расти. Об этой проблеме говорили не раз, в том числе и в ходе «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.

Принятые в июне изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…" усилят защиту «дольщиков». До 22 августа все страховые компании, осуществлявшие страхование гражданской ответственности застройщиков, обязаны передать накопленные страховые премии и обязательства в Фонд защиты прав участников долевого строительства. Это государственный фонд — так что уровень гарантий вырастет. Ход передачи средств да и вообще соблюдение прав участников долевого строительства уже взяла на особый контроль рабочая группа Президиума Генсовета «Единой России».

Фонд и Минстрой России наверняка возьмут на вооружение и наработки наиболее опытных страховщиков — как они проверяли надежность застройщиков на всех этапах строительного цикла. Да и для рабочей группы эти технологии будут полезны.

"Мы создали уникальную трехуровневую систему проверки объектов и застройщиков, - говорит бывший гендиректор компании "Респект" Александр Артамонов. - Старались уже на начальном этапе зачищать рынок от недобросовестных застройщиков, оценивая их финансовое состояние, строительную динамику и опыт, то есть узнавали о застройщике все, а не только получали его бухгалтерский баланс на начало строительства".

Сотрудники таких страховых компаний не ограничивались просмотром отчетов, а запросто могли и сами выехать на стройку. Опытному глазу сразу видно, соответствует ли объем потраченных денег, к примеру, числу этажей. Другие сотрудники, как матерые детективы, отслеживали, не проходит ли застройщик по каким-то судебным делам, не появилось ли в прессе негативной информации. В свое время именно эта методика помогла «Респекту» отказаться от страхования объектов Урбан групп и ЖК «Царицыно» в то время как у других страховщиков и властей они не вызывали вопросов. Использование такой цепкой методики поможет государству качественно контролировать застройщиков. Более того, самые большие перспективы открываются именно для региональных органов власти и профильных некоммерческих организаций субъектов РФ, которые теперь будут отвечать за достройку старых проблемных объектов и недопущение новых случаев.

«Методики, которые были наработаны, к примеру, силами "Респекта", можно применять и сейчас, – считает член Президиума правления "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Кондратенков. - Напомню, что данной компании удалось предотвратить появление порядка 400 тысяч обманутых дольщиков".

Тем временем уже появились предложения внимательнее посмотреть на новый закон. Так, страховщикам положен лишь 1% от объема передаваемых в Фонд премий. Некоторым компаниям, у кого был проблемный портфель, этого не хватит,чтобы расплатиться с дольщиками, а значит дольщики останутся без страховой и государственной защиты, хотя именно страховщики обязаны им заплатить. В первую очередь это касается тех компаний, кто работал без соответствующей экспертизы. А значит государству нужно будет как-то решить, что делать с ними.

"В дальнейшем закон будет доработан, чтобы все обманутые дольщики получили жилье или денежную компенсацию, – пообещал Александр Кондратенков. – Комиссия по страхованию "ОПОРЫ РОССИИ" уже направила соответствующие предложения, в которых прописан механизм использования экспертизы и ресурсов страховщиков и передачи всех до единого пострадавших дольщиков в Фонд».

В реальности с выплатами есть проблемы. Граждане жалуются, что страховщики отказываются проводить им выплаты по страховым случаям.

С такими жалобами и разбирается рабочая группа Президиума Генсовета «Единой России».

«Нужно учитывать законные требования граждан, которые в настоящее время все еще могут обратиться в страховую компанию и получить выплату по наступившему страховому случаю, – заявил руководитель Рабочей группы, депутат Госдумы Александр Якубовский. - После изучения обращений, поступивших в Рабочую группу, уже подготовлены официальные запросы в правоохранительные органы, прокуратуру и ЦБ РФ с целью инициирования проверки правомерности действий страховщика, отказавшим в выплатах по наступившему страховому случаю. Речь идет о компании «Проминстрах», страховавшей ответственность застройщиков в Ярославской области.»

Особое внимание будет уделено трем страховщикам: «Проминстрах», СК «Респект» и ВСК. После отзыва лицензии в СК «Респект» была введена временная администрация ЦБ РФ. Контроль за ее деятельностью возьмет на себя Рабочая группа.

«А что касается компаний «Проминстраха» и «ВСК» – это дееспособные компании с действующими лицензиями, несущие полную ответственность перед дольщиками, и в случае их отказа в страховой выплате, Рабочая группа окажет все меры поддержки по восстановлению нарушенных прав пострадавших граждан», – отметил Якубовский.

По его словам, «все принимаемые Правительством РФ меры по совершенствованию законодательства о долевом строительстве призваны в кратчайшие сроки решить проблему долгостроев и удовлетворить требования всех граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, и не допустить подобных проблем в будущем.»