Юрист Илья Ремесло: Устраивая акции протеста в Москве, сторонники оппозиции отрабатывают заказ. Речь идет о миллионах...

«ЗДЕСЬ ТАКИЕ НЕ ЖИВУТ!»

Вторую субботу подряд в Москве проходят несанкционированные митинги. На выборы в Мосгордуму не зарегистрировали 12 кандидатов от оппозиции. Политики сдали в столичный избирком «мертвые души» - подписи от покойников. И этому есть доказательство. Блогеры обошли квартиры умерших, которые якобы оставили подпись за Любовь Соболь. Видео можете посмотреть на сайте kp.ru.

- По нашей информации, в вашей квартире 481 по этому адресу проживает некая Булычева Елена Васильевна 45-го года, - постучались активисты в квартиру. Дверь им открыла пенсионерка. Но не Елена Васильевна.

- Я - Аксененко Татьяна Викторовна, больше никого никогда не проживало с 77-го года. Как въехали, больше никогда никто не был, - ответила женщина.

- А вот якобы Булычева Елена Васильевна 45-го года рождения, которая проживает якобы по этому адресу, отдавала свой голос за Соболь Любовь.

-Нет-нет-нет...

- Никакой Булычевой вы не знаете?

- Никогда в жизни не слышала. С 77-го года, 40 с лишним лет, мы проживаем в 481-й квартире. Это улица Усачева, 29, корпус 8, квартира 481.

Да, гоголевский Чичиков позавидовал их прыти. Но и это еще не все. Кандидаты, сдавая подписи в московский избирком, допустили в бланках… около 10 тысяч ошибок. Думаете, напортачили их волонтеры? Как бы не так. Вероятно, политики нарочно хотели устроить «самострел». Ну, вылететь с гонки. Это хороший повод потащить народ на улицы. Чем они успешно и воспользовались.

«ОТРАБАТЫВАЮТ ЗАКАЗ»

Поверить в историю с поддельными подписями сложно. Я и сам убедился в этом не сразу. Потом блогеры слили конкретные данные из московского избиркома. Вот посмотрите, кто из покойников оставлял подписи за кандидатов.

Подписи за Любовь Соболь:

Березина Е. И. Умерла 8 июня 2019 года. Подписала лист 27 июня 2019 года;

Ларчева А. И. Умерла 29 апреля 2019 года. Подписала лист 29 июня 2019 года;

Соколова Н. И. Умерла 19 июня 2019 года. Подписала 27 июня 2019 года.

Подписи за Дмитрия Гудкова:

Воротникова Е. В. Умерла 9 июня 2019 года. Подписала лист 28 июня 2019 года;

Зуев В. А. Умер 28 ноября 2011 года. Подписал лист 17 июня 2019 года;

Кравцов А. В. Умер 6 июня 2013 года. Подписал лист 25 июня 2019 года;

Иванова А. И. Умерла 8 июня 2019 года. Подписала лист 3 июля 2019 года.

Подписи за Кирилла Гончарова:

Кукояка А. А. Умер 29 июля 2017 года. Подписал лист 26 июня 2019 года.

Подписи за Сергея Митрохина:

Роганова А. А. Умерла 11 июня 2017 года. Подписала лист 29 июня 2019 года.

Подписи за Дмитрия Клочкова:

Корявцев Н. М. Умер 24 апреля 2005 года. Подписал лист 17 июня 2019 года.

Это только часть «мертвых душ». И есть мнение, что такие ошибки оппозиционеры делали специально.

- Вероятно, они заранее готовились выводить людей на улице, зная, что им откажут, - рассказал «КП» член Общественной палаты Илья Ремесло. - По моей информации, они специально не собирали подписи. Даже в июне в интервью Любовь Соболь говорила, что у нее 10% подписей. А уже через 5 дней уже отчиталась о том, что подписей больше 50%. Это была рисовка, иначе это объяснить невозможно. Теперь они отбиваются, что виновата власть. Но, как мне известно, они и раньше не хотели участвовать в выборах. Им нужна была вся эта история для хайпа, для уличных протестов. Схемы не меняются. Думаю, сейчас серия митингов спадет. Им отказали. Бессмысленно выводить людей. Но в сентябре после выборов они ударят с новой силой. Будут не признавать выборы.

По данным Ильи Ремесло, устраивая протесты, оппозиционеры отрабатывают заказ.

- Им за это платят, насколько мне известно, - отметил член Общественной палаты. - Мы же видим, что Навальному приходят миллионы в биткоинах. Это же не простые люди присылают. По моим данным, Навального финансирует Ходорковский. И это тоже вскроется в ближайшее время. Мы видели историю, что сотрудники ФБК отмыли миллиард рублей. Эти деньги пришли с Запада. Из-за этого следователи сейчас ведут проверку. Назвать все эти акции народным протестом никак нельзя.

Политики сдали в столичный избирком «мертвые души» - подписи покойников.Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕ СТЕСНЯЮТСЯ РИСОВАТЬ ПОДПИСИ

А как же вся система работы оппозиционеров устроена изнутри. Завесу тайны открыл бывший замглавы московского штаба Навального и юрист его фонда Виталий Серуканов.

- Тут я могу вспомнить цикл подготовки к выборам в Мосгордуму, который проходил еще в 2014 году, - рассказывает Серуканов. - Недобирали подписи. Все шло чертовски тяжело. Провисали и Соболь, и Ляскин. Не могли набрать нужного количества. Это же, как я думаю, повторилось и сегодня. Тогда мы в штабе Ляскина отказались от технологий, решили не испытывать судьбу. А в штабе Соболь стали вести себя иначе. Особенно когда сменилось руководство. Вообще это отработанная схема. Когда есть набор сотрудников и они не хотят заниматься черными делами, их увольняют. Приходят другие люди без особых принципов. Для них уже нет ничего позорного в подделке подписей. В 2014 году Соболь подделала подписи, готовилась их сдать. Но за несколько часов передумала. Банально испугались уголовной ответственности. Тогда у нее не было того уровня наглости, не было такого уровня поддержки ФБК. Соболь стала наглая, отвязная хайпажорка, для которой нет «хорошо» и «плохо».

Серуканов уверен, что Соболь пошла на рисовку подписей.

- Как это делается? Есть базы, где записаны все паспортные данные людей. Они оттуда переписывают все. Так в списки попадают и уже умершие люди, - объясняет экс-юрист Навального. - И оправдаться им несложно. У ФБК есть социологическая служба, которая может подтасовать любые цифры. Есть армия фанатичных сторонников, которые защищают их и в соцсетях, и выходят на улицу. Их используют как пушечное мясо. Любой акт мошенничества всегда прикрывается общественной бучей. Разоблачителей начинают травить. У Соболь в 2019 году практически получилось отвести внимания от того, что она записала «мертвые души». Есть такой сборщик подписей Виталий Наконечников. Это человек, который 6 лет волонтерит у Навального. Даже у него оказалась подпись мертвого человека. Значит, говорить о том, что в их команду загнали подставных лиц, нельзя. Это юридически установленный факт.

Он также усомнился в работе юристов Навального.

- Все утверждают, что в ФБК самые опытные и квалифицированные юристы, - рассказал Серуканов. - Якобы они привели все доводы и аргументы избирательной комиссии. Но где эти доводы? Где эти аргументы? Мы их не видим. Нам опять пустили пыль в глаза. Так же поступает и Любовь Соболь. От «мертвых душ» в подписных листах она переключает все внимание людей на голодовку. И все ходят и спорят: «Голодает Соболь или нет?» А факт нарушения закона остался за бортом. То же самое с Иваном Ждановым. Вся речь про его голодовку. А его поддельные подписи не обсуждают. ФБК работает на пиаре. Они знают, как отводить взгляд от своих нарушений и махинаций. И если вы начнете про них рассказывать правду, на вас натравят тысячу сектантов, которые просто затравят вас в соцсетях.