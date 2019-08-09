Наше подмосковье. Сырное царство

Сыровар Александр Смольянинов из Раменского - человек, конечно, железный. Еще в юношестве он начал терять зрение, а несколько лет назад окончательно ослеп. Но не сломался. Сейчас у Смольянинова с супругой и их шестью детьми своя семейная ферма. Удивительно, но и со скотиной, и с домашней сыроварней Александр управляется сам. Не дает себе никаких поблажек! Еще вот недавно взял в аренду 24 гектара земли - под сено для коров.

- Начинающие фермеры начинают все одинаково, - говорит Александр. Но мы хотим найти что-то свое. В следующем году надеемся удивить гостей Истринского фестиваля оригинальной продукцией. Хотели бы поблагодарить губернатора, год назад он нам очень помог, выделил грант, и на эти деньги мы купили землю. Мы можем и дальше развивать свое хозяйство».

Сыры Марии Кандыриной отмечены медалями во Франции. Фото: Пресс-служба правительства МО

Сегодня под Истрой стартует четвертый Всероссийский фермерский фестиваль «Сыр Пир Мир». На него съехались более 300 фермеров из 44 регионов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приехал на площадку фестиваля, чтобы проверить, как проходит подготовка. Пообщался с фермерами. С Олегом Сиротой, который четыре года назад начинал этот фестиваль практически в одиночку. С Марией Кандыриной (она тоже местная, из Истры), взявшей в этом году золотую медаль во Франции - за высокое качество своих сыров. С фермерами из Бронниц и Калининграда, Москвы и Пскова...

- Наша задача - сделать так, чтобы все ваши проекты были рентабельными, - отметил Андрей Воробьёв в разговоре с фермерами. - Ваше сообщество, которое сформировалось, позволит нам расширять рынок сыра и выводить его на экспорт. Я хочу поблагодарить всех наших сыроваров, которые выигрывают призы, в том числе в Европе. Фермеры, семейный бизнес, агробизнес имеют для региона принципиальное значение.

Андрей Воробьёв напомнил, что в этом году в Дмитрове заложена «Сырная долина» - будущий кластер производителей сыра.

300 фермеров со всей России представят свою продукцию на фестивале в Истре. Фото: Пресс-служба правительства МО

Фермер Олег СИРОТА:

- Здесь вся настоящая фермерская Россия, продукты импортозамещения последних 5 лет, все, чего мы добились. Это результат наших трудов - то, что мы последний год доили, варили, складывали в погреба, и привезли сюда для того, чтобы показать сыр, угостить и накормить наших соотечественников. Все должны увидеть, что у нас появилась сырная фермерская отрасль, за которую нам не стыдно перед иностранцами.