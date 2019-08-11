300 пассажиров, купивших билеты на рейс в Анталию, вынуждены были почти сутки просидеть во Внуково

Не очень-то веселым получилось начала отпуска для почти 300 пассажиров, которые вчера, 10 августа, должны были лететь в солнечную Анталию. Рейс авиакомпании iFly, вылет из Внуково. Каких-то три часа и ты на побережье Средиземного моря. Ещё пару-тройку часиков и вот уже ты, после размещения в отеле, лежишь на шезлонге в солнечных очках, потягивая коктейльчик... Но не тут-то было.

В редакцию «КП» обратились родные пассажиров того самого чартерного рейса на Анталию. Люди должны были улететь на курорт в 10 утра субботы, но в итоге самолёт поднялся в воздух лишь в 7.35 воскресенья. С учётом приезда на регистрацию получается, что несчастные туристы провели в здании аэровокзала почти сутки!

- Билеты мы с моей второй половинкой покупали в эту пятницу, - рассказывает одна из пострадавших, москвичка Анна Ломанова. - Компания iFly продавала их по совершенного обычной рыночной цене, никаких скидок. Уже в пятницу нам на электронную почту начали поступать сообщения о времени вылета - 20:00 пятницы, 23:30, 02:30 и ещё несколько вариантов. Но потом вроде как окончательное время появилось - суббота, 10 утра. Мы поехали в аэропорт...

Уже во Внуково пассажиры вдруг узнали, что время вылета опять отложено. На неопределённый срок.

- На рейс зарегистрировалось около 300 человек. И вся эта толпа пошла штурмовать стойку авиакомпании iFly, - продолжает Ломанова. - Среди пассажиров было много семей с детьми. Но на стойках нам ничего вразумительного объяснить не смогли. Начали звонить в авиакомпанию, а там нас просто ошарашили - такого рейса вообще не существует!

По словам девушки, обалдевшим пассажирам никто не предоставил ни гостиницу, ни питание.

- Только после миллиарда звонков во все возможные службы нам нашли самолёт, - продолжает Ломанова. - Как мы поняли, у авиакомпании, продавшей билеты, по факту просто не было свободного самолёта. Этим рейсом в 7.35 в итоге улетел мой спутник. Я сдалась раньше, не могла ночевать в аэропорту и купила последний билет с пересадкой - через Стамбул. Сейчас я уже в Турции.

В кол-центре компании iFly нам подтвердили, что время вылета чартера изменялось несколько раз.

- В 7.35 самолёт улетел. В 10.35 он должен прибыть в Анталию, - сообщили в авиакомпании.

Получат ли пострадавшие туристы какие-либо компенсации от iFly, пока неизвестно. Пассажиры задержавшегося рейса решили разбираться с этим уже по возвращению в Москву. Не хочется потратить на это и так не очень хорошо начавшийся отпуск.