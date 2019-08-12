Единая политика неплатежей

Теплоснабжающая организация Москвы – «МОЭК» - опубликовала Антирейтинг управляющих компаний – должников https://online.moek.ru/antirejting-dolzhnikov На первый взгляд, особых сенсаций нет – лидерами остались «Дом-Мастер» (68 домов в Центральном административном округе) и «ЮНИ-ДОМ» (345 домов в Восточном административном округе). Для разнообразия в тройку наиболее убежденных неплательщиков ворвалась не менее известная в сфере ЖКХ компания ООО «ПИК-Комфорт», управляющая более чем 280 многоквартирными домами в Москве. Лихая тройка в сумме должна энергетикам порядка 3 млрд рублей, а на долю остальных вошедших в ТОП-50 «управляшек» пришлось еще 4 млрд. рублей.

Удивительно другое - часть компаний-должников из Антирейтинга образуют устойчивые группы неплательщиков: они аффилированы между собой и, пользуясь лазейками в законодательстве, фактически реализуют единую программу уклонения от платежей.

Например, «Дом-Мастер» (1-е место в рейтинге), УК «Городская» (6-е место), НПФ «ДЕМОТЕХ» (15-е место), УК «Покровская» (36-е место) входят в группу «Капитал-Инвест». Кроме того, по информации энергетиков, к этой группе примыкают еще два участника ТОП-50 должников – ООО «Капиталинвест» и ООО «Гранат».

«ПИК-комфорт» (3-е место рейтинга) тесно связан с «СКС УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», управляющей компанией муниципального района «Соколиная гора» и ООО «Эксжил». А занимающее 32-е место Антирейтинга ООО «Жилищник» близко к ООО «УМКД» (50-е место). Так же связаны между собой управляющие компании – клоны с удивительно похожими названиями (и при этом часто совпадающими ФИО владельцев и руководителей) ООО «УК РЕМКОМПЛЕКТСТРОЙ» и ООО «РЕМКОМПЛЕКТСТРОЙ»; ООО «Управляющая компания Гольяново» аффилировано с АО «Управляющая компания Гольяново». И это «совпадения» только из списка всего в 50 компаний-должников.

Можно с уверенностью говорить, что в Москве за последние годы сформировалась система, позволяющая недобросовестным управляющим компаниям практически на законной основе не платить за полученное тепло и горячую воду. Схема примитивна и по-своему изящна. Суды с энергетиками тянутся годами – управляющие компании используют весь спектр юридических ухищрений (апелляции, всевозможные экспертизы, дополнительные запросы и пр.) по затягиванию процесса и продолжают использовать собранные с жильцов и невыплаченные ресурникам деньги в своих интересах. В итоге, проиграв во всех возможных инстанциях (а «МОЭК» выигрывает до 95% судов по долгам), компания-должник банкротится, при этом находящиеся в ее ведении дома передаются другой компании – с теми же владельцами и часто практически неотличимым названием.

В последнее время обнаглевшие от безнаказанности «управляшки»-должники начали откровенно пренебрегать законом и дали повод правоохранительным органам для возбуждения ряда уголовных дел. Например, в ситуации с «Дом-Мастером» и «ЮНИ-ДОМом» возбужден ряд уголовных дел по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В свою очередь «МОЭК», пользуясь новыми нормами закона «О банкротстве», уже начал привлекать к субсидиарной ответственности не только руководителей, но и фактических владельцев некоторых специально «разорившихся» компаний.

Но все эти юридические игры требуют времени. Между тем неплатежи вынуждают энергетиков вновь готовить к грядущим и уже близких холодам технически сложную (и, кстати, самую большую в мире) систему теплоснабжения Москвы в условиях жесткого финансового дефицита.

«Крупнейшие должники среди управляющих компаний ставят под угрозу подготовку к предстоящему отопительному сезону: это касается как ремонтной программы Общества по тепловым сетям, так и подготовки систем теплопотребления жилых домов. Осознавая риск возникновения аварий в зимний период, жители многих домов уже приняли решение о прекращении работы с недобросовестными управляющими компаниями в пользу компаний, обеспечивающих прозрачность расчетов и своевременную подготовку домов к зиме, или переходе на прямые договорные отношения с ПАО «МОЭК», - отметил директор Филиала 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Александр Запруднов.

Так что есть надежда если не уничтожить, то при должном внимании контролирующих и правоохранительных органов изрядно расшатать сложившуюся схему процветания системных должников в сфере ЖКХ.