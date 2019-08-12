В подмосковных Химках 31-летняя мама родила третью двойню подряд

Московская область продолжает устанавливать «родильные» рекорды. Недаром регион - один из федеральных лидеров по рождаемости.

Сегодня из химкинского роддома выписали 31-летнюю Ольгу Акопян, многодетную мамочку, которая установила уникальное достижение - уже третий раз подряд родила двойню!

Новорожденные - мальчик и девочка, которых назвали Аврора и Гаспар - появились на свет 7 августа. Крепкие, здоровые дети.

Интересно, что всего в семье уже семь (!!!) ребят - первый ребёнок появился с семье ещё 12 лет назад.

Сегодня Ольгу Акопян навестила в роддоме министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова. Она поздравила маму с рождением деток и вручила два подарочных набора «Я родился в Подмосковье!».

- От имени Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева поздравляю вас с рождением третьей двойни, - сказала Мухтасарова. - Желаю, чтобы ваши малыши росли здоровыми и счастливыми. Мы хотим подарить вам подарочные наборы, которые в Подмосковье будут вручаться с 1 сентября. Надеюсь, они с пользой послужат малышам в первый год жизни – в них есть средства по уходу как для малышей, так и для мамочек.

Ольга родилась и выросла в Химках. Потом вышла замуж за парня из Армении. Все дети их родились в местном роддоме. Несколько лет назад семья Акопян переехала в Армению, к родителям главы семейства.

- Но когда я узнала что беременна, даже вопрос не стоял - где рожать? - рассказывает Ольга. - Химкинский роддом очень хороший, здесь отличный персонал, который относится к каждому пациенту, как к родному.

Напомним, с 1 сентября во всех подмосковных роддомах и перинатальных центрах мамам будут вручать подарочные наборы для новорождённых. По желанию родителей вместо набора они могут получить компенсацию в 20 тысяч рублей. Также уже в следующем месяце повсеместно заработает услуга «Рождение ребенка» - сотрудники ЗАГС, которые теперь прикреплены к роддомам, будут ещё до выписки оформлять свидетельство о рождении, справку на получение единовременного пособия, временного страхового полиса ОМС, ИНН, а также прикреплять малышей к поликлинике и ставить на очередь в детский сад. По инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьёва в будущем в список услуг добавят и оформление материнского капитала.