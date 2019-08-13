Бизнес - московским бабушкам (и дедушкам)

В «КП» - премьера рубрики.

Рубрика выходит в рамках программы популяризации предпринимательской инициативы «Московский предприниматель».

О том, чтобы завести собственный небольшой бизнес, задумываются многие. Но с чего начать? Как избежать ошибок? Наша газета, сайт kp.ru, Радио «Комсомольская правда» совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы начинают новую еженедельную рубрику «Свое дело». В ней мы будем рассказывать о людях, которые уже запустили свое дело и сделали его успешным. Лучшие практики из первых уст. Полезная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые действуют в Москве. Советы, истории успеха - все, что нужно знать о московском предпринимательстве.

Свой бизнес в Москве? Мы поможем moscow.business

Москвичка Наталия Линькова создала сервис по подбору нянь «Бабушка на час», чтобы доказать: многие пенсионеры могут полноценно работать, приносить пользу, быть востребованными и получать от жизни настоящее удовольствие. А началось все... с научной работы.

Во время учебы в докторантуре Барселонского университета Наталия изучала, какие когнитивные способности сохраняются у людей старшего возраста.

- Для проверки гипотез мы с коллегами запустили проект, в котором пенсионеры занимались с детьми в качестве нянь, - рассказывает Линькова. - Вернувшись в Россию, я решила сделать такой проект и у нас.

«Бабушка»... Что мы представляем, произнося это слово? Душевную теплоту. Безмерную заботу. Сервис «Бабушка на час» подбирает семьям, в которых есть маленькие дети, нянь, которые соответствуют всем этим качествам. При этом каждый кандидат проходит скрупулезную проверку.

- Это очень серьезный отбор. В базе остаются лишь около 30% кандидатов.

История Наталии интересна еще и тем, что бизнес получил поддержку городских властей с первых же шагов.

- Я ехала в машине и услышала репортаж про ГБУ «Малый Бизнес Москвы» (подведомственная организация столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. - Авт.). Обратилась к ним. Юристы МБМ помогли составить пакет документов для регистрации ООО. Далее подсказывали, какой департамент нам может помочь по тому или иному вопросу. Городские ярмарки вакансий помогли найти первых соискателей.

В прошлом году благодаря гранту мэра Москвы сервис «Бабушка на час» провел обучение более 500 москвичей старшего возраста. А в нынешнем проект стал победителем первой московской предпринимательской премии «Прорыв года» в номинации «Социально ответственный бизнес» и получил рекламную поддержку от города.

КОНКРЕТНО

- Более 2000 москвичей пользуются услугами почасовой няни.

- Более 600 семей нашли детям няню полного дня с постоянной занятостью.

- Более 1500 обученных и успешно подтвердивших знания специалистов в базе проекта.

- Рост базы соискателей в месяц составляет 18%.

- После получения премии «Прорыв годы» и запуска рекламной кампании рост числа заявок на подбор няни от родителей увеличился в 7 раз.

Мы попросили Наталию Линькову дать несколько советов людям, которые хотели бы попробовать себя в предпринимательстве.

1. «Тщательно изучайте своего потенциального клиента и целевую аудиторию».

2. «Главное в любом деле - это команда. Очень внимательно подбирайте ее. Вместе придется пройти через взлеты, падения и новые взлеты».

3. «Предпринимательство - это образ жизни, очень интересной жизни. Надо не просто идти к поставленной цели, а постоянно обучаться у самых лучших, черпать в их историях мотивацию для себя».