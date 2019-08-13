В каждом районе Москвы открываются новые центры притяжения

Прогулку с семьей или встречу с друзьями теперь проще устроить недалеко от своего дома. Во всех жилых кварталах столицы продолжается благоустройство и создание новых пешеходных зон.

«...Масштаб московского района сопоставим со средним российским городом. Очень важно в каждом районе определить центры притяжения, трафик прохождения пешеходов и машин, создать центры культуры и отдыха», - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей страничке в Твиттере.

Новые общественные пространства, районные парки и скверы в полной мере отражают идеологию программы «Мой район». Каждый москвич может отдохнуть в своем районе в благоустроенном месте, с цветущими клумбами, удобными лавочками, красивыми видами. С такой инициативой ранее выступил мэр Сергей Собянин. По его решению летом прошлого года была объявлена и запущена программа «Мой район». Город развивается комплексно, чтобы москвичи получили равные комфортные условия проживания независимо от района, в котором они находятся.

«В этом году мы сконцентрировались на спальных районах, делаем 160 парков, скверов, - сказал Сергей Собянин во время осмотра работ по строительству одного из районных парков - «Парка света» в Бибиреве. - И что нам требуется сделать? Мы в этом году должны выработать концепцию развития района. Мы сейчас отдельными какими-то блоками делаем: здесь скверы, здесь дворы, здесь променад. Но в целом район не однородный - где-то лучше, где-то хуже. Мы в комплексе обустроим. Имеются в виду и знаковые объекты - школы, детские сады, поликлиники».

При этом москвичи всегда могут узнать, что происходит не только в своем, но и в любом другом районе. Проще не бывает! Вся информация о прошлом, настоящем и будущем районов публикуется на сайте мэра Москвы (www.mos.ru/moi-raion). На специальной странице программы «Мой район» данные удобно структурированы и постоянно дополняются. А если жители хотят высказаться по проектам, то здесь же работает обратная связь. Например, принимаются замечания по поводу неточной информации, предложения по доработке проектов или личные отзывы. С участием жителей сейчас благоустраиваются все районы столицы. Мы расскажем о некоторых из них.

В бывшей промзоне «Серп и молот» в районе Лефортово на юго-востоке столицы открылся первый участок нового парка «Зеленая река». Фото: Агентство городских новостей «Москва»

В САДУ ВЕТЕРАНОВ РАСЦВЕТУТ ГОРТЕНЗИИ

К 15 августа в Восточном Измайлове планируют завершить благоустройство сада Ветеранов. В этом небольшом парке между домом 38 по Сиреневому бульвару и домом 67а по Верхней Первомайской улице уже появилась новая брусчатка, на очереди - замена асфальта и установка фонарей «Петергоф».

«Мы выдерживаем все сроки и стремимся как можно скорее дать возможность жителям района погулять по парку», - сказал начальник отдела благоустройства ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово» Станислав Музыкантов.

Все работы проводятся по программе «Мой район», главной задачей которой стало создание комфортных условий жизни в каждом столичном районе.

Жители Восточного Измайлова активно участвуют в обновлении любимого сада Ветеранов. Их пожелания учитываются при благоустройстве. К примеру, здесь откроют две зоны с фотовыставками. На новых клумбах расцветут пионы, гортензии и шалфей. А кустарники превратят в живую изгородь. Вдоль прогулочных маршрутов поставят 20 новых скамеек, а также две детские площадки и качели.

ПАМП-ТРЕК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА

В районах Москвы комплексно благоустраивают парки и скверы, строят и реконструируют школы, поликлиники, библиотеки, дома культуры. При этом создаются условия для занятий спортом. Например, по программе «Мой район» масштабное обновление запустили в 9-м микрорайоне Теплого Стана на юго-западе столицы. Теперь на Ленинском проспекте, около дома 131, стартует пешеходный маршрут длиной более километра. Рядом с ним появилась площадка для детей с лазалками и паутинками. Вдоль променада также стоят скамейки, урны, высажены цветы. А возле дома 127 открылся памп-трек - круговая трасса с горками для катания на самокатах, скейтбордах или спортивных велосипедах.

С начала года в 9-м микрорайоне в порядок привели 25 дворов. На пешеходном маршруте от станции метро «Тропарево» к улице Академика Варги установили лавочки и урны, заменили покрытие тротуаров. А на улице Академика Виноградова, от пересечения с улицей Теплый Стан до парадного входа в зоны отдыха «Тропарево», полностью убрали старый асфальт. Вместо него на пешеходной дорожке длиной около 500 метров уложили тротуарную плитку.

Фото: mos.ru

ОБЫЧНАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПРЕВРАТИТСЯ В ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС

К просьбам жителей во время благоустройства внимательно относятся в каждом районе. В одном из дворов Алексеевского района так вырос необычный сад камней. Крупные серые валуны составили композицию с мощными булыжниками причудливой формы и цвета.

Рядом с этим садом в ближайшее время отремонтируют асфальт. Вместо старой детской площадки поставят современный игровой комплекс с безопасным покрытием. По соседству разместится хоккейная коробка.

«ЗЕЛЕНАЯ РЕКА» ИЗ ДЕРЕВЬЕВ И ВИНОГРАДА

В бывшей промзоне «Серп и молот» в районе Лефортово на юго-востоке столицы открылся первый участок нового парка «Зеленая река». Под общественное пространство отдали 20 процентов всей площади промзоны. Два гектара для прогулок и отдыха появились для всех желающих в границах ранее построенного жилого квартала «Символ».

Пожалуй, одним из главных сооружений стал мост над самым глубоким местом парка. Полотно моста держится на 11 опорах-чашах, в которых растут крупномерные деревья и вьющийся виноград. Эта переправа не только связала разные части парка с прогулочными дорожками, зонами отдыха, игровыми площадками, но и превратилась в своеобразную крышу для амфитеатра. Скоро москвичи придут сюда в летний кинотеатр, лекторий и на концертную эстраду.

«Рекреационную функцию парка выполняют растения, - рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. - Уже сейчас здесь высажено более 180 взрослых деревьев высотой до 5 метров и 3,5 тысячи декоративных кустарников. Настоящим украшением пространства стали 13 цветников, созданных из 6 тысяч красиво цветущих растений».

По ее словам, за зелеными островками следит автоматизированная система полива. В каждом уголке «Зеленой реки» можно найти что-то необычное. К примеру, в одной из зон отдыха поставили 30-метровую перголу из натуральной лиственницы. А детский городок украсили конструкцией высотой 7 метров из натурального дуба с канатным лабиринтом. Вокруг авторы проекта создали целое детское царство с батутам, качелями-гнездами, площадками для развивающих игр.

Кроме того, в жару отдыхающие в тени парковых деревьев смогут утолить жажду из нескольких питьевых фонтанчиков с чистой водой. Для тех, кто не расстается с гаджетами даже на прогулке, везде поставили стойки для зарядки мобильников и планшетов.