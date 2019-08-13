Реконструкция мостов в Москве: На Большом Москворецком укрепят фундамент, а на Шелепихинском - ограждения

До конца этого года в столице обновят 15 мостов. Некоторые переправы давно капитально не ремонтировали. Несущие конструкции постепенно ветшают и теперь их будут укреплять. Мосты станут надёжнее и безопаснее.

- Специалисты не только восстановят технические показатели сооружений, но и увеличат их, включая срок службы самих мостов, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - На семи переправах работы уже ведутся, на остальных ремонт начнут до конца года. Везде необходимо заменить опорные части, деформационные швы, конструкции лестничных сходов, гидроизоляцию.

Мы узнали, что изменится на известных мостах столицы.

ПАМЯТНИК ПОЧИСТЯТ СТРУЯМИ ИЗ ПЕСКА

Большой Москворецкий мост построили около Кремля в конце 30-х годов прошлого века и с тех пор капремонт не делали. Во время недавнего обследования специалисты нашли просадки, трещины, разрушенные гидроизоляцию и шарнирные замки. Кроме того, конструкции моста с трудом выдерживали тяжёлые грузы. Сейчас коммунальщики укрепляют фундамент основных опор. Для этого пробурят 422 скважины глубиной от 15 до 25 метров. Их зальют цементом, чтобы остановить просадки грунта и трещины, а также сделать более прочным основание сооружения.

Большой Москворецкий мост.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Памятник культурного наследия ещё и почистят от грязи. Для этого с моста сняли гранитную облицовку и "отмыли" ее струями из песка. После монтажа металлических пролетов сооружения строители уложат здесь железобетонные плиты, деформационные швы, новый асфальт и обновят инженерные коммуникации. При этом движение машин перекрывают частично. Пока ремонтируют одну половину моста, на другой открыт проезд по двум полосам в каждом направлении.

К декабрю мост полностью восстановят. По расчетам подобный серьезный ремонт теперь потребуется Большому Москворецкому мосту не раньше чем через 25 лет.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ ПОЕДУТ БЫСТРЕЕ

Шелепихинский мост с 1965 года соединяет берега Москвы-реки. На одном - Центральный округ, на другом - Западный. Машины едут по нему в двух направлениях - в сторону Большой Филевской улицы и Шмитовского проезда. До конца года на мосту отремонтируют проезжую часть, тротуары, бетонные карнизы, парапеты и лестницы. Здесь поставят новую систему водоотвода, а также барьерное ограждение на тротуаре и на разделительной полосе.

Кроме того, Шелепихинский мост станет удобнее для инвалидов. На тротуарах, перед нижней площадкой и на ступенях лестниц появятся предупреждающие и направляющие тактильные указатели. Для проезжающих по мосту троллейбусов обновят контактную сеть. "Рогатые" смогут чуть быстрее катить по этому участку дороги. Во время ремонта полосы для машин будут закрывать частично.

ТРОТУАРЫ РАСШИРЯТ

Липецкий путепровод в районе Бирюлево Восточное впервые после открытия в 1986 году капитально отремонтируют. Рабочие восстановят защитный слой опор, закрепят железобетонный монолитный "пояс" на стенках одной из опор, а также обновят панели декоративной стены. Помимо этого, поставят дополнительные стойки опоры.

Липецкий путепровод. Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Здесь почистят балки сооружения и уберут на них разрушенный защитный слой. Затем их укрепят монолитным железобетоном. Также обновят лестницы, дорожное полотно, на котором заменят деформационные швы. Для пешеходов расширят тротуары до 2,37 метра. Вдоль путепровода заменят перила и барьерное ограждение.

ЧТО ЕЩЕ

- На юге столицы капитально отремонтируют Верхний и Нижний Борисовские мосты на Каширском шоссе. Сооружения были построены в 70-х годах прошлого века и с тех пор капремонт на них ни разу не делали. Теперь здесь заново уложат асфальт, заменят ограждения и инженерную "начинку". Обновлённые мосты смогут прослужить без масштабного ремонта ещё 10 - 15 лет.

- На пешеходном мосту Богдана Хмельницкого между Бережковской и Ростовской набережными поставят два лифта для инвалидов. В подъёмниках подключат камеры видеонаблюдения и цифровые видеорегистраторы. Шахты лифтов остеклят. Кроме того, на мосту обновят отопление, вентиляцию, а также светодиодные светильники.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Через Москву-реку перекинут дороги для машин, пешеходов и поездов

К действующим в столице 35 мостам скоро добавятся новые. Архитекторы готовят проекты девяти сооружений через Москву-реку. При этом ещё четыре уже строятся.

- Сейчас и пешеходам, и автомобилистам нередко приходится проделывать лишний путь, чтобы перебраться с одной стороны реки на другую, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Уже до конца 2023 года мы планируем построить девять автомобильных мостов, три пешеходных и один железнодорожный.

Среди них, к примеру, балочный мост длиной 600 метров через шлюз № 9 канала имени Москвы на участке Северо-Западной хорды (СЗХ). Его откроют уже в этом году. Пятипролетная конструкция с шестью полосами движения для машин в обоих направлениях соединит улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники. Благодаря этому на СЗХ исчезнет одно из "узких горлышек" и откроется бессветофорное движение.

Ещё два моста каждый длиной около 100 метров строятся через реку Сетунь. Этот участок Южного дублёра Кутузовского проспекта между Минской и Мосфильмовской улицами планируют открыть в 2020 году.

КОНКРЕТНО

Какие переправы обновят в 2019 году:

Беломорский путепровод

Бесединский мост (МКАД)

Большой Москворецкий мост

Большой Каменный мост

Бутырский путепровод

Верхний и Нижний Борисовские мосты

Калужский путепровод (МКАД)

Липецкий путепровод

Мосфильмовский путепровод

Новоарбатский мост

Подольский путепровод (МКАД)

Серпуховской путепровод (МКАД)

Тушинский мост

Шелепихинский мост

Электрозаводский мост