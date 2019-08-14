Повстречал рыбак на берегу девушку времен палеолита

Портрет оказался увесистым – более 100 кг. Алексей с товарищами спрятали находку в лесу. А фотографии находки вызвали большой интерес у исследователей, ученых, взоры которых давно прикованы к окрестностям Ковдора, где местные активисты осуществляют проект «Ковдор – столица Гипербореи». Здесь то и дело находят останки доледниковой цивилизации.

Год назад побывала в этих местах экспедиция «Комсомольской правды». И много чего загадочного наши журналисты увидели в окрестностях города Ковдора:

• https://www.kp.ru/daily/26874/3917232/

• https://www.kp.ru/daily/26878.4/3921203/

Что же касается недавней находки на озере Гирвас, то ковдорчане нарекли ее Ковдорской русалочкой и отправили фотографии исследователю Арктики и Русского Севера, писательнице, режиссеру Наталье Кулагиной. Она же автор уникального компьютерного метода по исследованию древнего творчества на камнях.

Фото: Личная страничка в соцсети.

- Наталья, посвятите нас в этот рисунок.

- Этот камень – ключ к тайнам древнего Севера. На нем изображен женский профиль, контурами которого, служили... руны. Это символы древней письменности. Часть рун и сейчас используется в таких рунических алфавитах, как Футарк. Изваяние женской головки в орнаменте из рун доказывает, что когда-то здесь был центр просвещенной цивилизации – Гипербореи.

- Расскажите о Вашем методе реставрации древних изображений на камнях?

- Хорошая оптика, 3D съемка, подбор ракурсов и фильтров, компьютерные технологии – это важно, но главное – психология.

- В смысле?

- Я смотрю на мир глазами древнего художника, постигаю его логику и замысел. А оптика и компьютерные программы лишь помогают древним картинам проявить себя в настоящем.

- Что, полагаете, древний художник вложил в этот рисунок?

- Уважение к человеческому достоинству. Профиль Ковдорской русалочки мог бы украсить пантеон древних греческих богов, с таким изяществом он сделан. Древний мастер хотел обессмертить божественную природу человека. Это настоящее искусство, основанное на законах композиции и гармонии золотого сечения.

- Это не первый камень, в котором вы открыли рисунок из древности. Это же тянет на мировую сенсацию. Но мир молчит. Почему?

- Результаты моего исследования настолько фантастические, что я долго не решалась о них говорить. Считайте, что это интервью – презентация моего метода. Кому интересно, заходите на мой сайт, будем дружить. На Русском Севере много интересных валунов, камней. Пусть мне присылают их фотографии, а я их буду реставрировать. Вместе интереснее искать Гиперборею!