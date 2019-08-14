Попытка повторить 1991 год, когда все начиналось с митингов и закончилось распадом страны

В Москве нынешним летом прошла серия несанкционированных выступлений оппозиции. Протест поддержали несколько рэперов и рок-музыкантов. Но справедливости ради нужно сказать, что далеко не все представители творческого цеха поддерживают проведение несанкционированных акций.

«ЧИСТОЙ ВОДЫ «ГАПОНОВЩИНА»

- Я считаю, что нужно находить цивилизованные пути выражения своего мнения, политических взглядов и протестов, - убежден легендарный джазмен, директор Государственного училища духового искусства Игорь Бутман. - Я против агрессивных выступлений и неконструктивной политики. Такие методы никогда не приводили ни к чему хорошему. Если посмотреть на нашу историю, можно увидеть, что такие агрессивные акции приносили только негативные последствия. Давайте научимся выражать протест цивилизованно в рамках закона.

Всемирно известный музыкант выступает за демократию, за то, чтобы люди имели возможность высказывать свое мнение. Но все должно быть по закону. Потому что несанкционированные акции только дестабилизируют ситуацию в стране.

- Действия московских властей и правоохранительных органов в этой ситуации ничем не отличаются от мировых практик, во всех странах, от США до каких-то других государств. Всегда можно найти легальные способы выражения протеста. Были же и официальные митинги, которые собирали достаточно много людей, - напомнил Игорь Бутман.

Художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман считает, что оппозиционеры используют участников незаконных митингов в своих целях. Хотя затея эта чрезвычайно рискованная.

- Мне кажется, что Россия исчерпала свой лимит на революции, - пояснил Дмитрий Бертман. - Как говорил Мирабо, не доживший до взятия Бастилии: «Революции задумывают идеалисты, осуществляют фанатики, а их плодами всегда пользуются лишь негодяи». Выводить на улицы людей, заведомо зная результат, - это чистой воды «гапоновщина». Можно сколько угодно критиковать власть, но представить себе разрешенный митинг оппозиции, согласованный «ленинским центральным комитетом» еще 30 лет назад, невозможно!

Дмитрий Бертман.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОКЕТЛИВОЕ БУНТАРСТВО

- К санкционированным, согласованным с властями митингам у меня нет вопросов. А вот к незаконным акциям у меня отношение совершенно отрицательное. Очевидно, что это провокация, попытка повторить 1991 год, когда все начиналось с митингов и закончилось распадом страны, - замечает режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. - У меня ощущение, что применяется тот же сценарий по расшатыванию нашего общества.

Директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин отметил, что в несанкционированных митингах принимает участие много подростков. Для них это элемент бравады. Возможность показать, что они выросли и готовы принимать решения. Но организаторы митингов лишь пользуются их настроением.

Виктор Москвин. Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

- Когда несовершеннолетние принимают участие в несанкционированных митингах, организаторы должны нести за это ответственность, потому что они подвергают их реальной опасности, - отметил управленец.

Подобные взгляды высказывает даже режиссер Константин Богомолов.

- Звать людей на несогласованные акции - опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках,- резюмировал Константин Богомолов.- Кокетливое бунтарство: берем булыжник, а на вопрос «Зачем взяли?», прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведем археологические раскопки. Надо, чтобы все- и особенно дети- понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба.