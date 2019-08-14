Вторая жизнь вторичных ресурсов

Нормативно-правовое регулирование отношений по обращению с вторичными ресурсами и проведению экспертизы некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, изъятых из оборота, стало главной темой заседания Рабочей группы по решению проблемы вторичных материальных ресурсов Комитета Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по экологии и природопользованию. В заседании, прошедшем под руководством первого заместителя председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию, генерального директора компании ЕвроХим Игоря Нечаева, приняли участие директор Центра экологической промышленной политики Дмитрий Скобелев, представители Министерства промышленности и торговли, а также эксперты, представляющие ведущие научные и исследовательские организации, специализирующиеся на данной тематике.

Решение данного вопроса создаст условия для формирования развития новой отрасли промышленности. Кроме того, это будет способствовать снижению объемов отходов, направляемых на полигоны для захоронения.

По итогам состоявшегося обсуждения было принято решение рекомендовать Минпромторгу РФ учесть предложения РСПП по исключению избыточных механизмов отдельной статистической отчётности в области использования вторичных ресурсов, установления целевых показателей и нормативов их использования при производстве промышленной продукции, а также закрепить в федеральном законодательстве положения о предоставлении хозяйствующему субъекту права реализации остатков материальных ресурсов при соблюдении гарантий безопасного обращения с ними.