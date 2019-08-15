«Светлоликий» садист не сверг власть, зато чуть не зарезал подругу

Здоровье, да, пожалуй, и сама жизнь некоторых протестующих, готовых ходить, кричать, протестовать и арестовываться, вызывают серьезные опасения. Нет, нет, я совсем даже не шучу. Просто рядом с обычными, если можно так сказать, активистами, может оказаться человек, который несет угрозу окружающим. Еще недавно причисляемый лидерами протеста к людям с «прекрасными светлыми лицами», в отличие от остальных 86% «ватников и быдла», он может в любой моме6н накинуться на окружающих, нанести травмы, покалечить, а то и убить.

Вот один из таких «борцунов с режимом» еще недавно ходил в одиночные пикеты, держал плакатик, на котором были тщательно выписаны сроки административных арестов Навального, Гудкова и прочих яшиных с янкаускасами. И дело даже не в том, что похожий на него до степени смешения персонаж по имени Артем разместил свои фото и данные на сайте специфических предложений, где предлагает свои услуги спонсорам из числа геев, гей-пары, группы парней для регулярного секса, участников групповухи и т.д. А в списке предлагаемых им услуг этим специфическим потребителям есть такие, что без специального словаря и не понять неискушенному в извращениях однополой любви человеку. Как, например, мне и многим моим друзьям. Это, что называется, личное дело каждого. Как и би-ориентация самого персонажа.

Скриншот сайта специфических предложений

Но вот еще один такой же похожий на Артема до степени смешения персонаж, которому тоже 20 лет и тоже проживающий в Новой Москве (привычнее говорить все же – ближнем Подмосковье) 11 августа завел свою девушку, кстати, 17-летнюю школьницу, в лес по соседству с поселком, где они проживали и начал наносить ей удары ножом, периодически попивая водку из заранее припасенной бутылки. Расстроила она его, понимаете ли, сказав, что хочет с ним расстаться. Вот он и начал полосовать ее по голове и шее, исколол грудь, пробив легкие в четырех местах. Истязания заняли не один час. Правоохранители повязали его прямо на месте преступления, а девушку чудом удалось спасти, задействовав для ее спасения вертолет.

При этом, за пару дней до 11 августа он уже приходил к девушке домой, буйствовал, угрожал ножом, но вызванная на место полиция отпустила его.

Правоохранители повязали его прямо на месте преступления, а девушку чудом удалось спасти, задействовав для ее спасения вертолет. Фото: vk.com

Какие прекрасные светлы лица, борцы за «прекрасную Россию будущего». И это ведь не в первый раз. Один прекрасноликий убегает за границу от обвинений в педофилии, другого ловят на детской порнографии, третий совершенствует разделочные навыки повара, расчленяя свою жену в квартире со спящими детьми, четвертый вот тоже отметился с ножом и жертвой. Походил, попротестовал за «честные выборы» и «против всего плохого», а потом в лесок с жертвой вымещать на ней все свои обиды и разочарования. Причем не абы с какой жертвой, а с той, которая не может оказать достойное сопротивление.

Прямо эпидемия какая-то напала на «светлоликих». А если еще вспомнить, какие спецсредства, холодное и травматического огнестрельное оружие полиция находила и отбирала у таких протестующих… А если подумать, что найдено и изъято было далеко не все у всех таких… И что подобные протестные акции манят, как известная субстанция мух, к себе массу людей с неуравновешенной или просто неустойчивой психикой, с различными комплексами, которые способны на все, что угодно. А обеспечивать безопасность людей никакая «Росгвардия» и никакой ОМОН на несогласованной акции не смогут просто физически.

Знаете, действительно становится по-настоящему страшно. За тех, кто окажется с ними рядом в этот час «Ч».