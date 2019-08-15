На ВДНХ появилась единственная в мире садовая ремиза

То, что единственная в мире - это не шутка. Потому что до недавних пор ремизы сооружали на территории крупных лесов или в степи. А тут сад. Да ещё в черте города.

Но для начала давайте разберёмся, что же такое ремиза.

Слово французское. В переводе означает «уступка», «передача имущества». А среди охотников - «кусты, за которыми прячется дичь». Проще говоря, территория, на которой человек своими руками создал все условия для существования животных и насекомых. Посадил деревья и растения. Желательно, в укромном месте рядом с водоемом. Оставил корм. Сделал площадку для водопоя. Добавил естественных элементов. Например, несколько связок хвороста (чтобы ёжики могли прятаться). Или валежник с опавшими листьями. Чтобы они гнили и питали землю полезными веществами. Если в местности водятся лоси, можно насыпать соли. Они ее, как известно, любят. Ну и так далее.

Схема садовой ремизы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Задачи у ремизы могут быть разные. Лет триста назад их делали охотники. Зверь, чуявший халяву, приходил поживиться. И, соответственно, становился мишенью. Сейчас же ремизы сооружают в гуманных целях. Исключительно для того, чтобы животные чувствовали себя комфортно и размножались. Это все равно что человека поселить в бесплатной гостинице - на природе возле реки с полным набором продуктов. Если вам удалось туда попасть (ну или вам подарили путевку «все включено»), помните, что это никакая не гостиница, а ремиза. Только человечья.

Лет триста назад ремизы делали охотники. Сейчас же их сооружают в гуманных целях.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

САМАЯ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ

В Москве открылся VI фестиваль ландшафтного дизайна «Сады и люди». Посетить его можно на ВДНХ - рядом со входом «Север-2» (работать он будет до 25 августа, один билет стоит 500 рублей).

И там, среди ярких цветов и двориков, оформленных профессиональными дизайнерами специально для конкурса, и расположилась ремиза (автор идеи - биолог Олег Шумаков). Размером с домашнюю комнату, она олицетворяет собой живой проект (то есть все культуры на этом участке настоящие и они плодоносят) и может служить учебным пособием. Ее сделали так, чтобы было хорошо всем - и птицам, и насекомым, и млекопитающим, и земноводным с пресмыкающимися.

На участке растут:

- трава;

- шиповник;

- рябина;

- можжевельник;

- цветущее разнотравье;

- клён гиннала;

- калина;

- яблоня зибольда;

- липа (служит живой изгородью).

Кроме этого, есть укрытия для животных. Например, шалаш со стогом сена, крупные корни деревьев, отдельно - деревянный домик для насекомых. Причём конкретных. Отверстия просверлены для шмелей и осмий. Хотя если прилетит кто-то ещё, никто не выгонит.

Есть в ремизе совсем замечательное место (видимо, благодаря названию) - порхалище. Это пятачок, отсыпанный песком вперемешку с золой. Ими птички чистят свои перышки.

- Главная цель, которую мы преследуем именно этим проектом - воспитательная, - рассказала «КП» соучредитель фестиваля «Сады и люди» Ирина Савватеева. - Происходит своеобразный ликбез, когда человек подходит и интересуется, а что это за цветочки такие, а можно ли есть эти ягоды, а каких насекомых здесь можно встретить. И почему именно их. Наши ландшафтные дизайнеры всё расскажут (искать их не надо, кто-то из них обязательно дежурит рядом со своим детищем - Светлана Зварич, Светлана Моисеева, Ирина Соломенцева, Светлана Сапунова и Евгения Кузьмина, - прим. авт). Вообще в диких условиях задача сделать ремизу красивой не ставится. У неё другие цели (хотя как природный уголок может быть некрасивым?). Но наша получилась как раз декоративной. Делали так, чтобы глаз радовался.

Хотите верьте, хотите нет, а воздух рядом на ее территории другой. Ароматный как за городом. И сладковатый как на малой родине. Хочется перелезть через изгородь и утонуть, как Есенин, в разнотравье. Но нельзя! Ремизу сделали не для того, чтобы мы на ней разлеглись. А для того, чтобы птицы и зверушки ничего здесь не боялись. Это для человека - заповедная территория. Тихо подошёл, осторожно посмотрел. И никого не потревожил.

После того, как фестиваль закончится, ремизу продадут. С такой рекомендацией, что ей лучше всего разместиться в каком-нибудь парке. Если нет, природный уголок может украсить и частную территорию. Например, сад. Цена вопроса вместе с работой - от 2 млн рублей (вместе с новым проектом и дизайном на месте). Авторы говорят, что это не только большая физическая работа, но и интеллектуальная.

ВАЖНО

Если вы хотите создать собственную ремизу, то:

- место должно быть укромным - в углу сада и обязательно с изгородью (например, из мелколистной липы);

- территория не должна быть идеально убрана - если есть упавшие ветви, пусть лежат;

- большинство растений и кустарников должны быть плодоносящими и душистыми;

- не забываем про поилку (если нет водоема, воду можно наливать в каменные выемки или обычную посуду).