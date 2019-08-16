После реставрации Дом Наркомфина откроют этой осенью, а Политехнический музей - через два года

ВО ВРЕМЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЦЕНТРА НАШЛИ 15 ТЫСЯЧ АРТЕФАКТОВ

- Алексей Александрович, в Москве постоянно проводятся археологические раскопки, особенно во время реконструкции улиц. Часто ли исторические находки, например, во время замены коммуникаций, становятся сюрпризом для специалистов?

- В проектах благоустройства или реконструкции улиц всегда отдельно прописаны рекомендации археологов. Мы знаем, на какой глубине залегает культурный слой, что находилось на конкретном земельном участке 100 или 700 лет назад. Поэтому проводим или полномасштабные раскопки, или наблюдение за строительством, или просто сохраняем культурный слой. Все зависит от глубины земляных работ.

Конечно, не бывает без сюрпризов. Если вдруг в Бутово, Медведково или в другом районе за пределами Камер-Коллежского вала найдены археологические ценности, наши специалисты выезжают на место и делают все, чтобы находки не пострадали. За последние годы в столице обнаружено порядка 35 тысяч артефактов. Из них почти 15 тысяч – находки, сделанные в рамках программы благоустройства «Моя улица». Некоторые из них превращаются в музеи под открытым небом. Многие артефакты выставлены в городских музеях (см. «Иди и смотри»).

Но нужно понимать, что археология - это не цифры и не поиск кладов. Это серьезная научная работа, в которой каждая находка - ценный артефакт, открывающий перед нами еще одну страницу истории нашего города.

- Во многих столичных зданиях-памятниках сегодня находятся банки, частные фирмы, посольства, разные компании. За ними следят только городские власти? Или арендаторы и собственники тоже вкладываются в реставрацию?

- В городе последние четыре года реставрируется порядка 200 объектов культурного наследия. Примерно половина из них восстановлена на деньги частных инвесторов и собственников. Такого раньше не было никогда. В прежние времена 60 процентов расходов брала на себя Москва и 40 процентов - федеральный бюджет. Сегодня частному бизнесу выгодно вкладываться в реставрацию и сохранение памятников. В центре новых строек уже почти нет, поэтому инвесторы приводят в порядок свое имущество. При этом обновленные здания находятся на благоустроенных улицах. Теперь стало приятнее гулять по городу, отдыхать в кафе и ресторанах на первых этажах красивых особняков в центре. Туристы тратят деньги, коммерсанты получают прибыль.

НА ОСОБНЯК МЕЛЬНИКОВА ВЕРНЕТСЯ ДЕРЕВЯННЫЙ ФОНАРЬ

- Одно из старинных зданий - особняк Мельникова в Волковом переулке - находится в довольно плачевном состоянии. Что с ним будет?

- Особняк в стиле модерн в Волковом переулке, 15 принадлежал почетному гражданину и купцу Мельникову. У здания непростая судьба. В нем находился туберкулезный диспансер. Нужно было придумать такую технологию обработки камня и дерева, чтобы дом можно было использовать без вреда для здоровья. После закрытия диспансера здание горело, из него украли некоторые старинные предметы интерьера. Сейчас у особняка появился новый владелец, который хочет его отреставрировать, восстановить утраченные детали, в том числе знаменитый деревянный фонарь. Надеемся восстановить красивое здание через 3 - 4 года. Все работы будут проходить под контролем наших специалистов. Вообще за ущерб и утрату памятников нарушителям грозят крупные штрафы, вплоть до уголовной ответственности и изъятия объекта из собственности. В год в среднем мы выдаем 200 предписаний на незаконные работы и проводим примерно 60 административных расследований.

- В каких еще ценных зданиях пройдет реставрация в ближайшие годы?

- Для нас каждый объект уникальный. На Политехническом музее уже открыли обновленные фасады с восстановленным барельефом Георгия Победоносца и живописными панно. В течение двух лет комплексная реставрация этого интереснейшего московского памятника полностью завершится. В следующем году отреставрируем особняк Всеволожских на Остоженке, 49. Для Москвы это уникальный деревянный домик XVIII века. Еще в одном небольшом деревянном доме в Елоховском проезде, 5, уцелевшем в пожаре войны 1812 года, реставрация завершена на 90 процентов. Шедевр мирового конструктивизма Дом Наркомфина и входящую в этот ансамбль прачечную увидим после реставрации уже осенью. Кроме того, продолжаем восстанавливать интерьеры павильонов ВДНХ - «Азербайджан», «Казахстан», «Республика Абхазия».

ИДИ И СМОТРИ

Самые интересные археологические находки в Москве

Предметы быта москвичей с основания столицы в XII веке до XIX - начала XX века. Найдены в 1993 году во время масштабных археологических раскопок на Манежной площади

Крупнейший за всю историю современной Москвы клад из 95 429 русских и 335 западноевропейских монет времен от Ивана IV до Михаила Федоровича, то есть первого в династии Романовых. Найден в 1996 - 1997 годах

3. Открытые экспозиции на месте раскопок - подземный музей на Манежной площади, стена Белого города на Хохловской площади, Китайгородская стена в Зарядье, мостовая XIX века на Пушечной улице.

4. Клад с серебряными монетами XV - XVI веков и берестяная грамота XV века. Найдены в 2017 году во время строительства парка «Зарядье».

Клад с серебряными монетами

5. Остатки Мытищинского водопровода и кремневый резец эпохи неолита. Между этими двумя находками расстояние более шести тысяч лет во времени и всего три дома по улице. Фрагмент концевого скребка, найденный на Покровском бульваре, еще древнее – ему девять тысяч лет. Найдены по время благоустройства «Моя улица» с 2016 по 2017 годы.

Остатки Мытищинского водопровода и кремневый резец эпохи неолита

Эти и многие другие археологические находки можно увидеть:

- в музее истории Москвы (Зубовский б-р, д. 2, ст. м. «Парк культуры»), цена билета на все выставки - 450 руб. (полный), 225 руб. (льготный). Подробнее на сайте музея - mosmuseum.ru;

- в Государственном историческом музее (Красная пл., д. 1, ст. м. «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд»), цена билета на экспозицию главного здания - 1100 руб. (с аудиогидом «Обзорная экскурсия»), 700 руб. (обычный). Подробнее на сайте музея - shm.ru;

- в музее археологии Москвы (Манежная пл., д. 1А, ст. м. «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции»), цена билета - 300 руб. (полный), 150 руб. (льготный). Подробнее на сайте музея - mosmuseum.ru/association/archeology/.