2019-08-16T13:46:17+03:00
Умные вещи

В Одноклассниках появился сервис для помощи бездомным животным

В приложении Добра есть шкала собранных средств, чтобы пользователям было понятно, на какой стадии находится сбор
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В Одноклассниках появилось приложение Добро Mail.ru, в котором пользователи смогут делать пожертвования в адрес фондов, работающих с бездомными животнымиВ Одноклассниках появилось приложение Добро Mail.ru, в котором пользователи смогут делать пожертвования в адрес фондов, работающих с бездомными животными
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Социальная сеть Одноклассники и сервис Добро Mail.ru запустили благотворительный проект, в рамках которого пользователи ОК могут помочь бездомным животным, не выходя из социальной сети. Старт акции приурочен ко Всемирному дню бездомных животных 17 августа.

В Одноклассниках появилось приложение Добро Mail.ru, в котором пользователи смогут делать пожертвования в адрес фондов, работающих с бездомными животными.

Пользователи могут выбрать фонд, которому хотят помочь и внести пожертвование, которое пойдет на оплату корма, лекарств или содержания животного. Сумма пожертвования может быть любой. Чтобы перечислить деньги, нужно ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. Помощь животным можно сделать регулярной, для этого необходимо оформить ежемесячную подписку на пожертвования и выбрать размер платежа.

В приложении Добра есть шкала собранных средств, чтобы пользователям было понятно, на какой стадии находится сбор. Каждый фонд, который собирает деньги на помощь животным, прошел проверку от сервиса Добро Mail.ru.

Первыми партнерами проекта стали Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» (Москва), Фонд помощи бездомным животным «Умка» (Владивосток), Зоозащитный центр «Новый Ковчег» (Обнинск), Ивановский городской общественный фонд по спасению животных «Проект Майский день» (Иваново), Благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» (Пенза).

Кроме того, теперь каждый день в группе Добро Mail.ru будут регулярно появляться публикации о кошках или собаках из приютов по всей России, которым нужна помощь и любящие хозяева. Пользователи могут выбрать понравившегося питомца, связаться с фондом по контактам, которые будут указаны в публикации, и «усыновить» четвероногого.

Одноклассники регулярно поддерживают благотворительные и социальные проекты. В июле 2019 года ОК и Общественное телевидение России провели трансляцию, в ходе которой прошел сбор средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области. В 2018 году в соцсети появился виртуальный благотворительный подарок, средства от продажи которого пошли на помощь тяжелобольным детям — подопечным детского хосписа «Дом с маяком» и Фонда «Вера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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