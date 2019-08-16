В выходные по всей Москве перекроют некоторые набережные и улицы

В ближайшие выходные, 17 и 18 августа, в разных округах столицы будут перекрывать движение машин из-за нескольких крупных фестивалей и праздников. Ограничения выглядят так:

Полумарафон «Лужники»

В воскресенье, 18 августа, бегуны выйдут на полумарафон «Лужники». Для них перекроют такие улицы:

- с 6.30 до 13.00 - ул. Лужники;

- с 7.00 до 12.30 - Фрунзенская набережная;

- с 7.30 до 13.00 - Лужнецкая набережная;

- с 7.30 до 11.40 - Пречистенская набережная;

- с 7.30 до 11.30 - ул. Москворецкая и Большой Москворецкий мост;

- с 7.30 до 11.10 - ул. Балчуг;

- с 7.40 до 11.40 - Кремлевская набережная;

- с 7.50 до 11.20 - Раушская набережная;

- с 7.50 до 11.00 - Космодамианская и Шлюзовая набережные;

- с 7.50 до 11.45 - Софийская набережная и Фалеевский переулок;

- с 7.50 до 12.00 - Болотная улица и Васильевский Спуск.

Киносъемки

Из-за съемочных групп для проезда машин закроют:

- 17 августа с 5.30 до 10.30 - участок Раушской набережной от дома 12 до дома 4/22, строения 8 по Космодамианской набережной;

- 17 августа с 13.00 до 21.00 и 18 августа с 11.30 до 21.00, а также только по двум полосам с 5.00 17 августа до 21.00 18 августа - Большой Устьинский мост при движении в сторону Устьинского проезда;

- 18 августа с 5.00 до 14.00, а также только по одной полосе с 5.00 до 8.00 - Космодамианская набережная от дома 4/22, строения 8 до дома 22б.

На всех участках машины будут останавливать временно интервалами по пять минут.

Фестиваль фейерверков

В субботу, 17 августа, и в воскресенье, 18 августа, на юге столицы пройдет Международный фестиваль фейерверков. В эти дни нельзя будет проехать:

- с 12.00 до 3.00 - по улице Борисовские Пруды (от Ключевой улицы до Каширского шоссе), Хордовому, Братеевскому и Наташинскому проездам и Проектируемому проезду № 4902. Также закроют проезд под Московорецким путепроводом от Проектируемого проезда № 439 до Каширского шоссе, съезд с Каширского шоссе на улицу Борисовские Пруды в сторону области;

- с 16.00 до 0.30 - по Батайскому проезду и Поречной улице от Батайского проезда до дублера Люблинской улицы; по нечетной стороне дублера Люблинской улицы от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара; по улице Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара. На эти улицы пустят только машины резидентов фестиваля и владельцев спецпропусков;

- с 16.00 и до окончания мероприятия - по дублеру Каширского шоссе (в сторону области) от Шипиловской улицы до Орехового бульвара.

На нескольких участках запретят остановку и стоянку машин:

- с 16.00 17 августа до 0.30 18 августа - в Батайском проезде, на улице Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара, дублере Каширского шоссе от Шипиловской улицы до Орехового бульвара, в боковом проезде Люблинской улицы от пересечения с Батайским проспектом. Такие же ограничения будут действовать с 16.00 18 августа до 0.30 19 августа;

- с 12.00 17 августа до 0.30 18 августа и в это же время с 18 по 19 августа - на участке улицы Борисовские Пруды от Хордового проезда до Ключевой улицы. Также в это время парковаться нельзя будет в районе дома 29а, строения 4, дома 10, дома 12, корпуса 1 и дома 16, корпуса 1 на улице Борисовские Пруды.

С 20.00 17 августа до окончания фестиваля можно будет проехать только по двум полосам Братеевского моста в обоих направлениях.