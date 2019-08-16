Сергей Собянин: Определили для модернизации 135 московских поликлиник

В ближайшие годы в столице планируют реализовать масштабную программу ремонта поликлиник, замены оборудования, выработавшего свой ресурс, и оснастить новой техникой. В поликлиниках будет внедрен новый стандарт комфорта. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал во время посещения Диагностического клинического центра № 1 на улице Миклухо-Маклая.

- Провели ревизию материальных баз всех поликлиник, как центральных, так и филиалов. Определили ремонт, реконструкцию, модернизацию 135 зданий, это треть всей амбулаторной сети. Определили техническое задание, объем закупок медицинского оборудования, определили графики. И приступили к проектированию этих работ, - сказал мэр Москвы.

Со следующего года, по словам Сергея Собянина, ремонт будет проводиться большими блоками - по 30-50 поликлиник. Это сложная задача, которая должна не прервать прием пациентов, но и позволить выполнить модернизацию зданий.

- Одновременно идет работа по информатизации пациентов. По электронным картам пациентов - они уже сегодня загружаются, и рентгеновские снимки, и лабораторные исследования, - сказал мэр Москвы.

Одним из примеров модернизации является Диагностический клинический центр №1, который 16 августа посетил мэр Москвы. Это многопрофильное амбулаторное учреждение, обсуживающее 274 584 человека – взрослое население районов Коньково, Зюзино, Теплый стан, Обручевский.

В Центре в 2019 году была организована работа дневного стационара онкологического профиля. Гордостью является централизованная клинико-диагностическая лаборатория 2-го уровня, выполняющая исследования на современном автоматизированном лабораторном оборудовании в интересах 43 медицинских организаций.

Данная лаборатория сейчас выполняет исследования для пациентов, проходящих медицинское обследование в "летних" поликлиниках, работающих в московских парках. Результаты немедленно поступают в электронную медицинскую карту, а также на электронную почту пациента (при его желании).

В Диагностическом клиническом центре №1 реализуются первый и второй этапы пилотного проекта "Скрининг рака молочной железы с помощью маммографии". За 2018 году было выявлено 48 злокачественных новообразований. А в отделении компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии проводится низкодозовая компьютерная томография легких, что позволяет выявлять на ранних стадиях туберкулез и онкологические заболевания.