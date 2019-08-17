2019-08-17T23:25:28+03:00
Спорт

В подмосковном Красногорске прошел Кубок Овечкина, в котором приняли участие 12 детских хоккейных команд

Трехкратный чемпион мира Александр Овечкин пообещал губернатору Московской области Андрею Воробьёву, что на следующий год он привезет на турнир мальчишек из Швеции и США
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Турнир ОвиCup назван в честь Александра Овечкина Фото: Антон ЧерновТурнир ОвиCup назван в честь Александра Овечкина Фото: Антон Чернов
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В Красногорске сегодня состоялся финал Кубка Овечкина, ОвиCup - турнир, собравший 12 детских команд из 8 регионов страны.

Напомним, Ови - прозвище среди фанатов НХЛ российского хоккеиста Александра Овечкина, трехкратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стенли и десятков бомбардирских рекордов Национальной Хоккейной Лиги. Старт финалу дал сам Александр и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Губернатор напомнил, что обычно после долгого сезона Овечкин старается хорошенько отдохнуть от хоккея, не выходит на лед, но около года назад ему предложили проводить в Подмосковье ежегодный детский турнир. В итоге идея была воплощена в жизнь при самом непосредственном участии мамы хоккеиста Татьяны Николаевны.

- Отрадно, что ребята со всей страны приезжают, соревнуются, - отметил Андрей Воробьёв. - Мы сейчас с ребятами разговаривали - здесь такая не лёгкая прогулка.Большинство игр завершаются с разницей в одну-две шайбы. Очень приятно, что Александр поддерживает этот турнир.

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв дали старт финальному матчу ОвиCup. Фото: Антон Чернов

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв дали старт финальному матчу ОвиCup. Фото: Антон Чернов

Три команды из 12 представляли на Кубке Овечкина Московскую область - «Витязь» (Подольск), «Атланты»(Мытищи), «Химик» (Воскресенск). Из Москвы приехали ЦСКА, «Спартак» и «Крылья Советов». Плюс команды из Санкт-Петербурга, Ярославля, Челябинска, Омска, Уфы и Альметьевска.

Матчи 12-летних хоккеистов проходили на ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске. Владимир Петров - легенда советского хоккея, участник знаменитой тройки Петров-Михайлов-Харламов, девятикратный чемпион мира. Несколько лет назад, встречаясь с Президентом Владимиром Путиным, ветеран попросил построить в его родном Красногорске ледовую арену. Проект был запущен, однако окончания стройки прославленный хоккеист увидеть не успел. В 2017 году он скончался. Красавица-арена была открыта в июне нынешнего года.

- Этот дворец построен благодаря поддержке Президента, - напомнил Андрей Воробьев. - Мы во второй раз проводим Кубок Александра Овечкина. В этом году здесь вдвое больше команд, чем год назад. Мне очень приятно, что этот турнир становится традиционным.

Ледовый дворец имени Владимира Петрова в Красногорске стал счастливым для юных хоккеистов ЦСКА, одержавших в финале уверенную победу. Фото: Антон Чернов

Ледовый дворец имени Владимира Петрова в Красногорске стал счастливым для юных хоккеистов ЦСКА, одержавших в финале уверенную победу. Фото: Антон Чернов

- Мы уже говорили с Андреем Юрьевичем - возможно, на будущий год сделаем турнир международным, - сказал Александр Овечкин. - Я буду разговаривать, чтобы шведская команда приехала, американская.

В финале сошлись юные хоккеисты столичного ЦСКА и их сверстники из «Салавата Юлаева» (Уфа). Москвичи оказались сильнее - 7:0. Также в тройку призеров вошли ребята из воскресенского «Химика». Медали и кубки будущие звезды российского хоккея получали из рук губернатора Андрея Воробьёва, а также ветеранов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира.

К слову, приз лучшего вратаря турнира получил также представитель «Химика» - Егор Рыбкин. Лучшим защитником был назван Максим Трохалин из «Салавата Юлаева», лучшим нападающим – юный армеец Никита Есипов.

Андрей Воробьёв и Александр Овечкин на турнире много общались с детьми из разных команд и из родителями. Фото: Антон Чернов

Андрей Воробьёв и Александр Овечкин на турнире много общались с детьми из разных команд и из родителями. Фото: Антон Чернов

ИСТОЧНИК KP.RU

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