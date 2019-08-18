В московском метро девушка выжила после падения на рельсы

Днем в воскресенье, 18 августа, пассажиры станции метро «Таганская» стали свидетелями падения молодой девушки на рельсы. Каким-то чудом она уцелела.

- Сообщение о происшествии поступило в 13.36. Однако помощь спасателей не потребовалась, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Выбраться девушке помогли сотрудники метро. Первым делом на Таганско-Краснопресненской линии было остановлено движение. В течение нескольких минут поезда на участке от "Баррикадной" до "Текстильщиков" не ходили. После этого было снято напряжение контактного рельса.

Спасенную девушку осмотрели медики. В шоковом состоянии она была госпитализирована. Что стало причиной падения, пока не установлено.

Тем временем по данным МосМетро, движение поездов уже восстановлено. Пассажиров предупреждают о возможном увеличении интервалов.