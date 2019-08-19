2019-08-19T15:29:09+03:00
Общество

Движение по Ильинке перекроют из-за фестиваля «Спасская башня»

Автомобилистов предупредили о временных ограничениях
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фестиваль «Спасская башня» проводится с 2009 года.Фестиваль «Спасская башня» проводится с 2009 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва готовится к очередному военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня». Традиционным остается место проведения - Красная площадь. Для комфорта участников движение по улице Ильинка будет перекрыто с 21 августа до 2 сентября.

- Перекрытия запланированы на улице Ильинка - участок от Старой до Красной площади. Водители не смогут проехать с 23.00 21 августа по 8.00 2 сентября, - уточнили в Информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Стоит напомнить, что проход из Московского Кремля через ворота Спасской башни также будет закрыт в период с 22 августа по 1 сентября.

Фестиваль «Спасская башня» традиционно покажет выступления музыкальных коллективов на базе охранных подразделений России и различных глав государств, а также военных оркестров. Основные действия будут проходить с 23 августа по 1 сентября на Красной площади — вход по билетам. Однако выступление зарубежных гостей можно будет увидеть и на других «сценах» столицы — на железнодорожных вокзалах и в парках Москвы.

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Фестиваль «Спасская башня» проводится в самом сердце столицы ежегодно с 2007 года. В 2019 году главная площадь страны также на 10 дней станет «полем боя» лучших военных оркестров со всего мира. Они исполнят классическую и эстрадную музыку, народные и военные песни. Музыкальную программу дополняют шоу с оружием, конные выступления, танцевальные номера и, конечно, парадные дефиле (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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