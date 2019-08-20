Эколог Максим Шингаркин: Отставание Москвы в мусорной реформе можно преодолеть одним рывком

«МОСКВИЧИ ГОТОВЫ К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ»

- На днях вы объявили о намерении провести митинг за закрытие в Москве мусоросжигательного завода № 4. Митингами можно добиться решения подобных вопросов?

- Митинг - это показатель общественной позиции. Люди хотят, чтобы завод был закрыт. Мы собрали более 12 тысяч подписей москвичей за закрытие МСЗ № 4 и передали в мэрию Москвы. Я уверен, что власть не сможет долго игнорировать столь массовую позицию жителей.

- Вы один из авторов природоохранной реформы в части обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На ваш взгляд, большинство москвичей уже готовы к раздельному сбору отходов?

- Готовы все, кто знает о преимуществах раздельного сбора, о том, что он поможет закрыть мусоросжигательные заводы, оставив их без сырья.

- Мэрия заявляла о поэтапном переходе к раздельной утилизации, хотя и не приняла этот план полностью.

- Это закономерно. Есть мировые тренды в вопросах обращения с ТКО, и пренебречь ими не получится, если Москва борется за лидерство среди мировых мегаполисов. Это все равно что выйти на футбольное поле не в бутсах и форме, а босиком и в кимоно. Когда Москва в 2017 - 2018 годах лоббировала свое исключение из федеральной мусорной реформы, отложив выполнение действующего федерального закона до 2024 года, это было именно попыткой сидеть в кимоно у края поля и катать мячик, делая дзюдоистские пассы. Сегодня очевидна абсурдность такой позиции.

- Мы пока отстаем в экологической гонке?

- Это отставание можно преодолеть одним рывком. Из перерабатывающих мощностей мы сегодня можем купить то, что построено вчера, а построенные позавчера японские заводы будут отставать от наших завтрашних. Средств на все это город собирает сейчас в два раза больше, чем необходимо.

«ПОКУПАЕТЕ ТОВАР - ПЛАТИТЕ ЗА УТИЛИЗАЦИЮ»

- Разработанный вами закон об отходах производства и потребления 2014 года - готовая нормативная база для мусорной реформы...

- Основой механизма является утилизационный сбор: это значит, что, покупая товар, вы платите сразу за возможность вторичной переработки отходов. Плата за правильную утилизацию упаковки уже заложена в ее стоимость. Жители в объемах покупаемых товаров в упаковках возвращают деньги за утилизацию при покупке. Идет ли речь о собственном производстве или об импорте, федеральный бюджет в этом случае сразу эти деньги получает. И уже в виде субвенции перечисляет эти деньги региональным операторам.

- При такой системе сборы с населения на местах и новые цифры за утилизацию в платежках исключены?

- Да, операторы получают только гарантированные субвенции за выполненные обязанности после отчета за сделанную работу. Но для этого нужно регламентировать виды упаковок и соответственно требуется раздельный сбор: в противном случае вам заплатят копейки, а потом придет Роспотребнадзор и оштрафует на эту же сумму. При таких условиях экономическая схема работает. Вместо этого ее попытались запустить в обратную сторону, превратив в источник поборов с населения. Но закрутить механизм закона в обратную сторону все равно не получится. На велосипеде нельзя ехать назад и в гору или по воде, он для этого не приспособлен. В итоге придется вернуть закон в его исходную форму, подписанную президентом. А это предполагает в итоге и раздельный сбор, и биоразлагаемую упаковку. Затягивать этот процесс бессмысленно, а строить при этом новые мусоросжигательные заводы - еще больший нонсенс, ведь они вызывают яростное отторжение у населения. И не случайно. У меня есть документ, согласно которому ежегодное производство МСЗ в московской зоне составляет 700 тыс. тонн золы 3-го класса. Это означает перманентную экологическую катастрофу.

ПОБЕДА НАД ЗАВОДАМИ

- У чиновников есть планы по созданию таких заводов в Подмосковье к 2022 году.

- Когда Москва и Подмосковье начнут раздельно собирать мусор и перейдут на биоразлагаемую упаковку, мусоросжигательным заводам будет не на чем работать. Вторичные обращаемые возобновляемые ресурсы превратят МСЗ в бесполезные объекты.

- И Москва успеет создать такую систему до 2022 года?

- Если будет план создать ее хотя бы до 2028 года, люди, собирающиеся построить МСЗ к 2022-му, поймут, что они не отобьют вложенные средства. Ведь из инвестиционного плана уходит сырье - неразделенный мусор.

ВАЖНО

Какую упаковку можно переработать?

- Ввод в использование биоразлагаемой упаковки (БРУ) не является проблемным проектом?

- Нисколько. В нем нет ничего сложного, никаких высоких технологий. БРУ использовалась еще 40 лет назад в СССР в виде бумаги и целлофана, который производится из целлюлозы в отличие от полиэтилена - продукта переработки нефтепродуктов. Фанера, МДФ, древесные продукты, просто бумага, сложенная на полигонах, - все это является депонированной целлюлозой и может быть подвергнуто вторичной переработке.