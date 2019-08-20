2019-08-19T22:03:23+03:00
Общество

Социальный бизнес помогает людям с ограниченными возможностями

Создатели проекта «Массаж спасет мир» помогают людям с ограниченными возможностями получить новую профессию и успешно трудоустроиться
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Ольга Амчеславская, директор Международного Центра Подготовки и Развития Массажистов. Фото: Архив МЦПРМОльга Амчеславская, директор Международного Центра Подготовки и Развития Массажистов. Фото: Архив МЦПРМ
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В рамках рубрики «Свое дело» газета «Комсомольская правда» совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы рассказывает истории успеха столичного малого и среднего бизнеса. Кто может рассказать, как построить преуспевающую компанию, лучше человека, который ее возглавляет?

Москвичку Ольгу Амчеславскую еще школьные друзья прозвали Мать Тереза.

- Мне всегда было важно помогать людям, - рассказывает Ольга. - Я всегда ощущала потребность в социальной работе, мне нравилось примирять конфликты, решать проблемы, утешать. Когда мне было 14 лет, тяжело заболел мой дедушка, потом бабушка. И я сознательно взяла на себя большую часть ухода за близкими: переодеть, обеспечить гигиену, покормить.

В 19 лет Ольга родила своего первенца. У мальчика был диагностирован детский церебральный паралич.

- В детстве сыну пришлось очень много трудиться, чтобы исправить данное от рождения. Многие пророчили ему жизнь в инвалидной коляске. Но мы не сдавались. И сейчас люди, глядя на моего сына, даже не подозревают о наличии диагноза.

Работала Амчеславская еще с первого курса института. В 2014-м Ольга возглавила Международный Центр Подготовки и Развития Массажистов. Ольга с самого начала работы центра закладывала и социальную составляющую. Например, сегодня в МЦПРМ проходят обучение не только обычные люди, но и люди с ограниченными возможностями (по слуху, по зрению). Причем учатся они в общих группах, их никто не отгораживает от обычных учеников.

А еще выпускникам с ограниченными возможностями центр помогает в трудоустройстве.

- Мы добиваемся, чтобы ограничения здоровья перестали быть ограничениями в профессиональной реализации людей... Еще один наш проект называется «Массаж спасет мир». Наши студенты работают волонтерами-массажистами в детских домах, реабилитационных центрах - помогают детям, которым необходим лечебный массаж.

Ольга Амчеславская отмечает открытость московских властей для бизнеса и программы поддержки предпринимателей.

- Некоторые наши сотрудники учились по бесплатным образовательным программам для малого и среднего бизнеса, - рассказывает Амчеславская. - Это все работает. Тем, кто планирует начать свой бизнес или нуждается в поддержке, я советую обращаться в Департамент предпринимательства и инновационного развития. По себе знаю - там вам всегда помогут. Проконсультируют по любым вопросам - как создать бизнес, как его вести, по субсидиям, льготам от города Москвы, по налогам и бухгалтерскому учету.

КСТАТИ

Что Ольга Амчеславская могла бы посоветовать тем, кто только начинает собственный бизнес?

- «Я считаю, для начала нужно посетить тренинги по конфликтологии, управлению персоналом, командообразованию. В бизнесе бывают стрессовые ситуации. Нужно учиться справляться с ними».

- «Не бывает успешного дела, если нет команды. В нашей организации мы как семья, много времени проводим вместе. Мы не только вместе работаем, но и отдыхаем».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

15 центров услуг для бизнеса действуют от Департамента предпринимательства и инновационного развития во всех округах Москвы.

Более 100 тыс. консультаций оказано в этих центрах в 2018 году.

1,3 тыс. образовательных мероприятий для предпринимателей проводится ежегодно.

110 тыс. человек приняли в них участие в течение 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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