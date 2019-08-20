О Классификаторе СМИ 21 августа расскажет Евгений Зубарев, директор Федерального агентства новостей

В среду, 21 августа, Федеральное агентство новостей (ФАН)проведет первую с момента своего основания онлайн-конференцию, в рамках которой его руководитель Евгений Зубарев ответит на вопросы касательно Классификатора СМИ, сообщает издание.

Ранее ФАН предложило разделить русскоязычные медиа на пять условных групп: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические.

Редакция агентства решила публично разъяснить свою позицию и ответить читателям на главный вопрос – почему в условиях гибридной войны против РФ жителям нашей страны необходимо иметь возможность оценивать объективность средств массовой информации?

По мнению информагентства ФАН, Запад долгие годы оказывает мощное воздействие на российский сегмент Сети посредством таким медиа-гигантов как Google, Facebook, Twitter и даже «Википедия». Неугодные СМИ помечают «оскорбительными ярлыками» или блокируют, тогда как прозападная и западная пресса получает полный карт-бланш. А антироссийская пропаганда«расчеловечивает» народ России и превращает многие страны мира в объект информационной травли. Напоминает, при этом, что именно мощные медиа-атаки предшествовали «демократическим экспансиям» США во многих странах мира. Югославия, Ливия, Сирия, Венесуэла, Египет – лишь малая часть списка. Предлогом для вторжения американцев в Ирак вовсе послужил фейк о «сибирской язве», якобы создаваемой в лабораториях республики. Спустя 10 лет, когда страна была разрушена, а нефтяная инфраструктура перешла под контроль Америки, в США признали, что подтверждения об оружии массового поражения в Ираке нет.

«Редакция ФАН считает, что Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, достойно отвечая на западную пропаганду. Итак, до встречи на онлайн-конференции 21 августа, в среду, в 15.00 на площадках ФАН», - заявил в своем видео Евгений Зубарев.

Отметим, с мая 2014 года ФАН превратилось в одно из ведущих новостных изданий Рунета. Агентство с аудиторией в 15 миллионов уникальных пользователей и 30 миллионами посещений в месяц входит в Топ-5 СМИ российского сегмента Сети.