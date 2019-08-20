Сергей Собянин: пересадки с МЦД на метро будут бесплатными

Подготовка к открытию первых московских центральных диаметров МЦД-1 и МЦД-2 вышла на финишную прямую. Закуплен подвижной состав – современные поезда "Иволга" 2.0 со столиками между сидениями, USB-зарядками в каждом кресле и прислонными сиденьями. Определены тарифы на проезд (до 1 сентября будут озвучены). Продолжается реконструкция остановочных пунктов. Работы на платформе "Сетунь" 20 августа осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

- По сути, это будет наземное метро. Чем оно будет отличаться от существующего пригородного сообщения? Во-первых, это сквозное движение без пересадок на другой транспорт. Во-вторых, подвижной состав будет примерно такой, как поезда "Москва", "Ласточки". Это интеграция с метрополитеном и бесплатная пересадка на метро, – сказал Сергей Собянин.

Тарифы, по словам мэра города, будут максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт. Комфорт поездок по московским центральным диаметрам максимально приблизят к метро. Жители города смогут перемещаться по столице и добраться до ближайших городов Подмосковья.

Станцию "Сетунь" сейчас реконструируют. Раньше она представляла собой классическую остановку пригородных электричек с двумя береговыми платформами. Однако было принято решение построить новую платформу в сторону Москвы и временный павильон. Основные работы будут завершены в ноябре.

- В мае здесь будет построен транспортно-пересадочный узел. С помощью надземного пешеходного перехода с пассажирским конкорсом люди смогут переходить из одного квартала в другой. Здесь будут построены эскалаторы, лифты, - сказал генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Основные работы по реконструкции платформы "Сетунь" будут завершены в ноябре.Фото: Алиса ТИТКО

Обслуживать московские диаметры на первом этапе будут 39 городских поездов "Иволга" (в смешанном режиме с электричками). Из них 26 поездов уже поступили в депо и проходят обкатку.

О проекте МЦД

- планируется запуск пяти диаметров – в общей сложности 375 км пути,

- будет создано 186 станций,

- пассажиропоток диаметров составит более 300 млн человек в год,

- время работы станций с 5.30 утра до 1.00 ночи, без дневного технологического окна,

- единая навигация с обозначением диаметров D1, D2, D3, D4, D5,

- первый диаметр планируют открыть к концу 2019 года,

- D1 (из Одинцова в Лобню) - в пути 80 минут, первоначально на линии будет 25 остановочных пунктов, включая новую платформу "Славянский бульвар". К 2024 году будет 28 остановок (новые станции "Петровско-Разумовская", "Дмитровская" и "Илимская"). Ожидаемый пассажиропоток диаметра D1 - 42,9 млн человек в год.

Кстати

В настоящее время также идет строительство остановочных пунктов "Петровско-Разумовская" и "Дмитровская", а также реконструкция платформ "Долгопрудная", "Новодачная" и "Баковка".