Сергей Собянин: пересадки с МЦД на метро будут бесплатными
Подготовка к открытию первых московских центральных диаметров МЦД-1 и МЦД-2 вышла на финишную прямую. Закуплен подвижной состав – современные поезда "Иволга" 2.0 со столиками между сидениями, USB-зарядками в каждом кресле и прислонными сиденьями. Определены тарифы на проезд (до 1 сентября будут озвучены). Продолжается реконструкция остановочных пунктов. Работы на платформе "Сетунь" 20 августа осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
- По сути, это будет наземное метро. Чем оно будет отличаться от существующего пригородного сообщения? Во-первых, это сквозное движение без пересадок на другой транспорт. Во-вторых, подвижной состав будет примерно такой, как поезда "Москва", "Ласточки". Это интеграция с метрополитеном и бесплатная пересадка на метро, – сказал Сергей Собянин.
Тарифы, по словам мэра города, будут максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт. Комфорт поездок по московским центральным диаметрам максимально приблизят к метро. Жители города смогут перемещаться по столице и добраться до ближайших городов Подмосковья.
Станцию "Сетунь" сейчас реконструируют. Раньше она представляла собой классическую остановку пригородных электричек с двумя береговыми платформами. Однако было принято решение построить новую платформу в сторону Москвы и временный павильон. Основные работы будут завершены в ноябре.
- В мае здесь будет построен транспортно-пересадочный узел. С помощью надземного пешеходного перехода с пассажирским конкорсом люди смогут переходить из одного квартала в другой. Здесь будут построены эскалаторы, лифты, - сказал генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
Основные работы по реконструкции платформы "Сетунь" будут завершены в ноябре.Фото: Алиса ТИТКО
Обслуживать московские диаметры на первом этапе будут 39 городских поездов "Иволга" (в смешанном режиме с электричками). Из них 26 поездов уже поступили в депо и проходят обкатку.
О проекте МЦД
- планируется запуск пяти диаметров – в общей сложности 375 км пути,
- будет создано 186 станций,
- пассажиропоток диаметров составит более 300 млн человек в год,
- время работы станций с 5.30 утра до 1.00 ночи, без дневного технологического окна,
- единая навигация с обозначением диаметров D1, D2, D3, D4, D5,
- первый диаметр планируют открыть к концу 2019 года,
- D1 (из Одинцова в Лобню) - в пути 80 минут, первоначально на линии будет 25 остановочных пунктов, включая новую платформу "Славянский бульвар". К 2024 году будет 28 остановок (новые станции "Петровско-Разумовская", "Дмитровская" и "Илимская"). Ожидаемый пассажиропоток диаметра D1 - 42,9 млн человек в год.
Кстати
В настоящее время также идет строительство остановочных пунктов "Петровско-Разумовская" и "Дмитровская", а также реконструкция платформ "Долгопрудная", "Новодачная" и "Баковка".
ИСТОЧНИК KP.RU