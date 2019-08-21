Горячее лето 2019-го

КОНКУРЕНЦИЯ - ВЫСОКАЯ

Чем запомнятся эти выборы москвичам?

Совершенно точно - высокой конкуренцией. На 45 мест в Мосгордуме сейчас претендуют 230 человек. Две трети идут по партийный спискам. Больше всего «своих людей», по данным главы МГИКа Валентина Горбунова, выдвинули коммунисты и либерал-демократы. Треть - самовыдвиженцы.

Определенно - широким выбором кандидатов. Ведь на один мандат претендуют более пяти кандидатов самых разных взглядов.

Очевидно - открытостью этой компании. Пять лет назад, на выборах-2014, Мосгоризбирком отказал в регистрации 107 претендентам. Сейчас их число - в два раза меньше. И те, кто решил, что их в число кандидатов не включили по каким-то не объективным причинам, могли оспорить отрицательные решения избирательных комиссий.

Были встречи и с главою Мосгоризбиркома Горбуновым, и с руководителем ЦИКа Эллой Памфиловой. Тем, кого не зарегистрировали кандидатами, посоветовали действовать по закону. Доказывая свою правоту, и право избираться в столичный парламент.

НАРУШЕНИЯ - ОЧЕВИДНЫЕ

Какие нарушения помешали полусотне граждан стать кандидатами? В основном - проблемы с подписями. Всего недействительных автографов обнаружили почти 10 тысяч!

У дюжины из «отказников» в их документах, сданных в избиркомы, нашлись подписи тех, кто точно не сможет никому никогда отдать свой голос. Просто потому, что люди эти, чьи данные почему то оказались в подписных листах, отошли в мир иной - до момента сбора автографов. Были и живые «подписанты» - но из других округов. Или фигуры с неверными паспортными данными.

Имена тех, кто собрал больше всего нарушений, Москва за эти летние месяцы узнала хорошо. И не только потому, что их назвал глава МГИКа Горбунов. А он заявил, что в «лидерах» по «левым» подписям такие фигуры: «Яшин - 185, Соболь - 268, дальше старший Гудков отличился - 1051 , Соловьев - 1791. Лидер вообще Бабушкин с большой фантазией - 2845".

А заместитель главы ЦИКа Николай Булаев сообщил следующее:

- Всего у кандидатов, подавших жалобы по решению Центральной избирательной комиссии, было обнаружено 106 подписей умерших людей. И от этого уже никуда не убежишь…

Но оказалось, что кое-кто даже не позаботился правильным заполнением собственных документов. Чтобы в нормальном виде представить их для избирательных комиссий!

- Вот, посмотрите, декларация об имуществе жены кандидата. Пусто. Человек не стал это заполнять, - удивлялся Николай Булаев, - Подумал, что это заполнение не приведет к его регистрации. Или, может быть, не заполнил, потому что ему и не надо было участвовать в этих выборах. Я вот дам им, что у меня есть, пройдет - хорошо, не пройдет - ничего страшного»

Эти люди, в том числе, оказались в числе тех, кто решил протестовать против своего недопуска на выборы не по закону, в инстанциях, а на улицах столицы. Конструктивно это? Нет.

Для чего это делается? Точно не для того, чтобы в итоге бороться за депутатские места в МГД.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - ШИРОКОЕ

Кстати, борьба эта среди тех, кто кандидатами стал, сейчас идет весьма жесткая. Вот как прокомментировал ситуацию известный политолог Дмитрий Гусев.

- Конкуренция за то, чтобы попасть в Мосгордуму выросла - по сравнению, например, с прошлыми выборами?

- Конечно! Об этом говорит и статистика, и собственной ход этой избирательной компании. Статистика говорит, что число заявившихся на выборы и количество зарегистрированных - их больше, чем в прошлый раз.

- И людей, и партий?

- Да, партий тоже стало больше. Сейчас их девять. Вторая история - это ход борьбы. Есть округа, где два и даже три кандидата идут прочти вровень. И третье - когда посмотрим на итоги выборов, увидим, сколько попадет в Мосгордуму людей от разных политических сил. Я предполагаю, что будет представлено больше социально-демографических групп населения.

- То, что десяток оппозиционеров не попали в число кандидатов , серьезно обеднит выбор для избирателя?

- Большинство из тех, кого не зарегистрировали уже пытались участвовать в выборах и точно так же не были зарегистрированы, потому что не собрали подписи. Но тогда они признались в этом, а в этот раз - стали искать виноватых.