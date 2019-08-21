Встречаемся на фестивале!

Москва третье лето подряд превращается в райские кущи. Повсюду благоухают красивые цветники, полевые и экзотические травы, вырастают целые сады в огромном городе. Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» и одноименный фестиваль стали самым летним и красочным праздником, одним из самых популярных у москвичей и туристов фестивалей.

Впервые его провели в столице в 2017 году. Тогда на площадках «Цветочного джема» (их было более 40) побывали 7,2 миллиона человек! Фестиваль объявили победителем в номинации «Событие года» и обладателем золотой медали Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре - высшей награды в области ландшафтного дизайна в нашей стране.

«Цветочный джем» 2018 года, темой которого стали «Яркие цвета, или Bright colours», прошел с еще большим размахом. Это был один из самых масштабных в мире ландшафтных праздников. Общественные пространства во всех округах и районах Москвы - площади, улицы, скверы, бульвары, дворы школ, учреждений культуры и здравоохранения - украсили более 1500 выставочных садов.

РАСТЕНИЯМИ БУДЕМ ЛЮБОВАТЬСЯ ДО СЕРЕДИНЫ СЕНТЯБРЯ

Фестиваль этого года получился еще более ярким и впечатляющим. Тема конкурсного задания «Цветочного джема-2019» - «Летние сады Москвы». На фестивалях 2017 и 2018 годов выставочные сады украшали город всего несколько недель. Сейчас они открылись в начале лета и будут радовать горожан и туристов до середины сентября. Сады спроектированы так, чтобы все летние месяцы менять цвет, форму и объем - за счет растений, которые расцветают в разное время.

Главные события «Цветочного джема» пройдут в столице с 22 августа по 8 сентября. Но стартовал фестиваль еще 20 июня. В этот день в Москве «выросли» 42 выставочных сада финалистов конкурса - дизайнеров из 11 стран мира: России, Италии, Франции, Словакии, Китая, Уругвая, Финляндии, Латвии, Эстонии, Грузии и Казахстана.

Фото: moscowseasons.com

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВЫБЕРУТ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ

В этом году участники соревнуются в пяти профессиональных номинациях: большой, малый и средний выставочные сады, студенческий конкурс проектов и выставочный сад для социальной территории. Последняя номинация стала важным новшеством конкурса-2019. В ней объединены уникальные «терапевтические», сенсорные сады, творческие игровые пространства. Это подарок от участников «Джема» учащимся и педагогам московских коррекционных школ, интернатов, пациентам и сотрудникам больниц. Среди таких проектов - сад «Чудо-юдо Рыба-кит». Дизайнерам его помогали высаживать особенные дети - воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Кунцевский». Сад «Зеленая аптека Суворова» украсил территорию Первой Градской больницы. А сад «Желток» рассчитан на незрячих и слабовидящих детей. В нем надписи сделаны шрифтом Брайля, есть тактильная навигация, музыкальные инструменты, ароматные и приятные на ощупь сенсорные растения.

Победителей профессиональных номинаций «Цветочного джема» объявят под занавес фестиваля - 8 сентября. Их выберет международное жюри под председательством Энди Стеджена, одного из лучших ландшафтных дизайнеров Европы, победителя садового шоу в Челси 2019 года. А гости фестиваля в этот же день смогут побороться за победу в любительском соревновании - конкурсе цветников на окружных площадках.

Министр Правительства Москвы, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей НЕМЕРЮК:

Летние сады преображают городские пространства

- Парки, сады, скверы - очень важная составляющая облика любого современного города. Это любимые всеми места для отдыха, встреч и прогулок. Радостно, что уже третье лето подряд у москвичей и туристов есть возможность познакомиться с мировыми тенденциями в ландшафтном дизайне и побывать в уникальных авторских садах, которые «вырастают» по всей столице.

Алексей НЕМЕРЮК.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупнейший в мире фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» и одноименный ландшафтный конкурс проходит в Москве с 2017 года. В отличие от известных европейских садовых выставок, которые проводятся на территории конкретного парка и доступны по билетам, сады «Цветочного джема» раскинулись по всему городу - и в центре, и во всех остальных московских округах - и общедоступны в любое время. Сады преображают привычные нам улицы и площади, создают новые точки притяжения на карте Москвы.

К примеру, в этом году на улице Кузнецкий Мост итальянский ландшафтный дизайнер Алессандро Тривелли построил необычный зеркальный сад - зеркала создают иллюзию бесконечного русского пейзажа и просторов. «Литературный» сад с цитатами из произведений Александра Сергеевича Пушкина «вырос» в Камергерском переулке, к 220-летию поэта, которое отмечают в этом году. На территории «Москва-Сити» появился и вовсе небывалый проект - 360 Flower Garden, сад-арена, призванный показать новый способ взаимодействия между природой и людьми. А в самом сердце Москвы, на Манежной площади, в конце августа появился сад в виде карты ВДНХ, посвященный 80-летию главной выставки страны.

Как и на других фестивалях цикла «Московские сезоны», для гостей «Джема» подготовили насыщенную культурную программу - спектакли, концерты, экскурсии, лекции, тематические мастер-классы - к примеру, по садоводству и ботанической иллюстрации. А под занавес праздника у каждого будет возможность почувствовать себя дизайнером, создать свой собственный, авторский цветник и подарить его Москве - в честь ее 872-го дня рождения!