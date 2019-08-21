Кулинарные батлы, «Золотая маска» и цветочное шоу

Площадки будут работать с 11.00 до 21.00 по будням и с 10.00 до 22.00 по выходным и в праздники. Вход на фестиваль и участие во всех событиях бесплатные. Все мастер-классы рассчитаны на детей от 6 лет. Если останутся свободные места, то на занятиях могут побывать и взрослые.

ИДЕМ НА ДИЗАЙНЕРСКИЙ МАРКЕТ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Площадь Революции

23 августа - 8 сентября

На самой модной площадке «Цветочного джема» откроется дизайнерский арт-маркет с одеждой и аксессуарами восьми популярных дизайнеров: KATYA DOBRYAKOVA, Loom Moscow, Exclaim, Mirstores, Maison Esve, CHAPURIN, Masterpеаce и SOL. На прилавках - оригинальные свитшоты с вышивкой, бижутерия, платья в стиле ретро. Кстати, купить одежду и аксессуары на фестивале можно будет заметно дешевле, чем на модных сайтах и в шоурумах. Специальные скидки для гостей «Цветочного джема» будут доходить до 70%.

Также здесь будут проходить уроки живописи, кулинарные и ботанические классы.

На уроках живописи художники помогут создать рисунок на грифельной заготовке, красиво изобразить силуэт балерины или букет цветов с помощью пастели, гуаши и акварели. А еще гости фестиваля узнают, как высадить мини-огород из пряных трав и растений, таких как базилик, мята, розмарин.

В «Арт-мастерской» дети сделают собственную визитку, календарь и подарочную коробку в цветочном стиле. Рядом разместится кулинарное бюро, где можно будет приготовить десерты, вдохновленные полотнами знаменитых художников. Все мастер-классы будут проходить с 15.00 до 18.45 по будням и с 12.00 до 18.45 по выходным.

КУКЛЫ ПОКАЖУТ «КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

Площадки в восьми округах столицы

24 и 25 августа, с 16.00 до 19.00

На уличных сценах «Цветочного джема» состоится более 30 показов кукольных спектаклей крупнейшего театрального фестиваля России «Золотая маска». Зрители увидят их в специальные Дни кукольного театра в восьми столичных округах: на Профсоюзной, Митинской, Городецкой и Святоозерской улицах, Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, на площади Славы в Кузьминках и площади Юности в Зеленограде. Постановки собраны со всей России. В репертуаре - сказочные спектакли «Красная Шапочка», «Муха-цокотуха», «Дюймовочка», «Аленький цветочек».

Фото: moscowseasons.com

ЧЕШИРСКИЙ КОТ ЗОВЕТ В ГОСТИ

Тверской бульвар

22 августа - 8 сентября

В центре столицы можно будет оказаться в сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и встретиться с Алисой, Чеширским Котом, Белым Кроликом и Безумным Шляпником.

Здесь можно поиграть в волшебный крокет, попасть на английскую чайную церемонию - Five o’clock tea, почитать книгу в зоне буккроссинга. На мастер-классах научат готовить арт-десерты - традиционные британские сконы, сэндвичи по-английски с начинкой из тунца, апельсиновый джем. А по выходным с 16.00 до 19.00 - иммерсивные спектакли и интерактивное шоу «Алиса в стране чудес».

КТО СТАНЕТ ГЛАВНЫМ ПО ВАРЕНЬЮ

Площадки в разных округах столицы

24 и 31 августа, 1 и 7 сентября

Впервые на фестивале «Цветочный джем» проведут масштабный открытый турнир по приготовлению варенья. Команды по четыре человека во главе с шеф-поварами придумают свое лакомство. Посетители его попробуют и проголосуют за победителя. Памятные призы вручат всем участникам батла.

Конкурс пройдет на площадках в разных округах столицы. А финал - 7 сентября на улице Перерва, вл. 52. Ведущей заключительного этапа батлов станет телезвезда Юлия Барановская.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АНГЛИИ И ГЕРМАНИИ

Митинская и Профсоюзная улицы

6 и 7 сентября, с 11.00 до 20.00

На площадке на Митинской улице, 31, устроят английский городок с играми в настольный футбол и крикет, театральными постановками и кулинарными уроками. Каждый час в пятницу с 15.00 до 18.00, в субботу с 12.00 до 15.00 можно учиться готовить блюда в английском стиле - апельсиновый джем и мармелад, английские сконы и сэндвичи.

На Профсоюзной улице, 41, в дни Германии повара поделятся со зрителями рецептами десертов - ягодный претцель, берлинский мирабель, черничный кельн. В пятницу мастер-классы будут проходить по тому же расписанию, что и в «Англии». А в субботу их будет еще больше, последний начнется в 18.00. В афише - специальная театральная программа и площадки для игры в тетербол и боулинг.

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ УСТРОЯТ НАУЧНЫЕ ШОУ

Семь площадок в разных округах столицы

1 сентября, 16.00

Новый учебный год начнется яркими научными шоу на семи площадках «Цветочного джема» - на Профсоюзной, Городецкой и Митинской улицах, Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, на площади Славы и площади Юности. Детям расскажут о законах физики и химических процессах, покажут фонтан из молний, светящиеся инертные газы, научат готовить мороженое с помощью жидкого азота.

МЮЗИКЛЫ ПО ВЫХОДНЫМ

Площадки в разных округах столицы

24 августа - 8 сентября

Каждые выходные сразу на нескольких площадках «Цветочного джема» будут показывать сказочные мюзиклы. Так, 24 августа увидим музыкальную постановку про Малыша и Карлсона на Матвеевской улице и про бременских музыкантов - на улице Перерва. В День знаний 1 сентября на площади Революции сыграют мюзикл «Дюймовочка».

Если не хочется ждать выходных, можно приходить на сказочные

спектакли каждый день. Известные московские театральные коллективы представят более десяти постановок: «Маленький принц», «Красная Шапочка», «Мэри Поппинс». Режиссеры придумали и новые сюжеты - например, «Цветочный ковер падишаха» театра «Занавес».

ГОТОВИМ МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ

Площадки в разных округах столицы

22 августа - 8 сентября, с 15.00 до 18.45 по будням, с 12.00 до 18.45 по выходным

В 13 кулинарных бюро повара научат гостей готовить варенье и другие десерты по авторским рецептам. Особенно много варенья получится 31 августа и 1 сентября, например, из кизиловых ягод, кабачков, лимона и орехов. А со 2 по 4 сентября пройдут дни сказочных рецептов. В меню - Емелина уха из щуки, каша с орехами и фруктами «из топора», пирог «Колобок», молодильные яблоки с орехами и медом.

ПЛАТЬЕ ИЗ РОЗ

Площадь Революции

31 августа, с 16.00 до 18.00 - цветочное шоу

1 сентября, с 16.00 до 17.00 - цветочное шоу, с 17.00 до 18.00 - цветочное дефиле

Два дня станут на фестивале самыми «цветочными». В последнюю субботу лета на площади можно будет полюбоваться композициями из живых цветов. А в первое воскресенье осени здесь же пройдет уникальное дефиле цветочных платьев. В цветочном дефиле участвуют певицы из арт-группы «Soprano Турецкого». Затем они выступят перед гостями фестиваля с концертом. Композиции и наряды создадут флористы-дизайнеры арт-бюро TRIDVORNOVA - Наталья Жижко, член Совета Национальной гильдии флористов, лауреаты международных цветочных конкурсов Роман Штенгауэр, Вадим Казанский, Анастасия Шехерина.