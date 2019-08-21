15 тысяч цветников и 250 тысяч призов

В столице продолжается регистрация участников масштабного любительского конкурса цветников. Это финальный аккорд праздника цветущих садов и ландшафтного искусства - международного фестиваля «Цветочный джем».

В День города, 8 сентября, с 10.00 до 18.00 собственный оригинальный цветник смогут создать все желающие - не только москвичи, но и жители других российских городов (если они захотят в этот день приехать в столицу).

Конкурс среди любителей проводится на 1475 площадках. В столице появится порядка 15 тысяч цветников, на которых горожане высадят 530 тысяч растений.

ПОБЕДИТЕЛЮ ВРУЧАТ ЦИФРОВОЙ ПЛАНШЕТ

Новинка любительских состязаний этого года - в один день сразу два конкурса: утренний и вечерний. Такой формат выбран для удобства участников. В каждом из конкурсов выбирают победителей и разыгрывают призы. То есть у садоводов будет в два раза больше шансов получить подарки.

Клумбы можно будет создать из георгинов, шалфея, овсяницы, бегонии, хризантем, газании, капусты декоративной и других растений, предложенных организаторами. Все цветы адаптированы к местным условиям, поскольку выращены в подмосковных питомниках.

Лучшие цветники будут выбирать сами участники состязания, отдавая голоса за понравившиеся проекты. За свою работу голосовать нельзя, голос не будет засчитан. На понравившиеся цветники участники прикрепляют наклейки для голосования.

Всего за 1 - 3-е места выдадут порядка 9 тысяч главных призов. Еще 240 тысяч дополнительных призов получат участники, занявшие 1 - 5-е места.

Победителям вручат: за 1-е место - сертификат на получение цифрового планшета, за 2-е место - садовые комплекты и инвентарь от фирмы GARDENA, за 3-е место - садовые аксессуары этой же фирмы.

Кроме того, все призеры получают дополнительные подарки из набора сувениров фестиваля. Например, кружка «Цветочный джем», стикербук, набор открыток «Цветочный джем» и набор раскрасок и стикеров для заметок. Участникам, занявшим четвертое и пятое места, на память о конкурсе дадут круглый значок, магнит, браслет, ручки и карандаши.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Участие в конкурсе бесплатное. Регистрацию можно пройти на сайте фестиваля - https://moscowseasons.com/ru/festival/konkurs-liubitelskikh-tsvetnikov-2019/. Адреса площадок указаны там же. Они разместятся во всех районах Москвы, на территориях общеобразовательных школ, колледжей, вузов, учреждений культуры, спорта и здравоохранения.

При онлайн-регистрации нужно указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, округ и район, где вы планируете создать цветник.

Участники, зарегистрировавшиеся онлайн, должны прийти на площадку без опозданий: с 10.00 до 10.30 - на утренний конкурс, с 15.00 до 15.30 - на вечерний.

Если вы опаздываете, онлайн-регистрация аннулируется и вы регистрируетесь на месте в порядке общей очереди. Зарегистрироваться и стать участником конкурса можно будет и непосредственно на площадке в день конкурса, но только при наличии свободных мест.

После распределения мест для оформления цветников конкурсанты получат виниловый браслет участника, садовые инструменты и таблички для последующего голосования и выбора понравившихся цветников. А также, разумеется, растения. После этого участники приступят к работе. Им бесплатно полагаются не только растительный материал и необходимые инструменты, но и на месте помощь профессиональных садовников. Советы мастеров также см. ниже.

Подробнее - на официальном сайте фестиваля «Цветочный джем»