2019-08-21T16:43:25+03:00
Общество

Сергей Собянин: В ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии

Мэр города отметил, что такая возможность есть за счет развития экономики в городе.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Власти Москвы на следующей неделе рассмотрят вопрос об увеличении размера региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 21 августа во время общения с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде, где он осмотрел благоустройство Парка Победы - там обустраивается живописный прогулочный маршрут вдоль северного берега пруда с деревянным настилом, будет возрождена лодочная станция.

- Москва устанавливает минимальный доход пенсионера, и мы делаем это достаточно регулярно. В прошлом году повысили сразу на 3000 рублей до 17 500 рублей и мы говорили, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что разговоры о том что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже - это только разговоры.

- На самом деле это не так. Доходы растут, растет подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль. Это признак того, что экономика развивается, - сказал Сергей Собянин.

Мэр столицы пообещал, что власти города обязательно в ближайшее время рассмотрят увеличение минимальной пенсии, минимального дохода.

- Насколько - еще раз посчитаем и буквально, наверно на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение, - уточнил Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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