2019-08-21T17:31:56+03:00
Происшествия

В Москве курьер на самокате прокатился по встречной полосе на Красной Пресне

Опасные маневры сняли на видео очевидцы и после этого лихача уволили [ ВИДЕО ]
Анастасия ВАРДАНЯН
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В числе зрителей оказалось и руководство фирмы по доставке еды. Лихача вычислили и наказали по всей строгостиВ числе зрителей оказалось и руководство фирмы по доставке еды. Лихача вычислили и наказали по всей строгостиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ни в коем случае не повторяйте то, что видите на видео, это может плохо кончиться. Кадры, на которых доставщик еды мчится по встречной полосе на улице Красна Пресня взорвали соцсети. Мужчина с огромным зеленым рюкзаком за плечами не просто движется по оживленной магистрали, но и маневрирует между машинами. Кажется, вот-вот и попадет под колеса.

- Он ехал на со скоростью не меньше 40 километров в час. Машин было мало и он просто играл в «шашечки»: нагло перестраиваясь из ряда в ряд, - рассказал «КП» очевидец Иван.

За несколько часов видеоролик набрал несколько тысяч просмотров. В числе зрителей оказалось и руководство фирмы по доставке еды. Лихача вычислили и наказали по всей строгости.

- Перед началом работы все курьеры проходят инструктаж по правилам дорожного движения и безопасности, поэтому случай с “курьером-камикадзе” для нас исключительный и, конечно, непростительный. В первую очередь потому, что курьер подверг опасности других участников движения. С сегодняшнего дня он не работает в нашей компании, - сообщили «Комсомолке» в пресс-служба Delivery Club.

В Москве курьер на самокате прокатился по встречной полосе на Красной Пресне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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