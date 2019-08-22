2019-08-22T11:48:20+03:00
Дом. Семья

В московском зоопарке родилась тройня сурикатов

Малышей уже могут увидеть посетители
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Очередным пополнением коллекции Московского зоопарка стали малыши сурикатов. Фото предоставлено пресс-службойОчередным пополнением коллекции Московского зоопарка стали малыши сурикатов. Фото предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В московском зоопарке пополнение. На свет появились детеныши сурикатов. Тройня несмотря на крошеные размеры, весом менее 100 грамм, сейчас активно проводит время в общем вольере. Увидеть их могут все желающие.

- Только тогда, когда у малышей открылись глаза, самка вывела их на поверхность и позволила остальным членам группы осмотреть и обнюхать детенышей. Однако отпускать их от себя самка стала только недавно: до этого момента детеныши почти все время проводили рядом с ней. Дело в том, что суетливые сородичи могли нечаянно травмировать их. Сейчас, когда маленькие сурикаты достаточно окрепли, заботливая мать позволяет им проявлять самостоятельность, свободно бегать по вольеру и общаться с другими членами группы, - рассказали «КП» в пресс-службе Московского зоопарка.

Имена для детенышей пока не придумали. Так же не ясно как долго они пробудут именно в московском зоопарке. Дело в том что в неволе сурикаты активно размножаются. Мама этой тройни — многодетная. До рождения тройни у нее было 49 детенышей.

Фото предоставлено пресс-службой Московского зоопарка

Фото предоставлено пресс-службой Московского зоопарка

Часть из них сейчас живет в других зоопарках России. В московском же обитает группа из 19 сурикатов.

- Группу сурикатов возглавляет взрослая 10-летняя самка. Доминирующую позицию она удерживает уже более четырех лет. Она родилась в Московском зоопарке в 2009 году, а вот ее родители были привезены годом раньше из ЮАР, - сообщили в пресс-службе зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Только не полиция!» Почему в центре реабилитации, где отравили животных, не хотят расследования
Сотрудники центра «Феникс» в Калуге уверяют, что информацию о массовом отравлении животных сильно преувеличили местные журналисты, и теперь над питомцами нависла реальная угроза
Новости 24
Погода в Москве на 22 августа 2019 года: по-прежнему тепло, но с дождем
Проект «Здоровая Москва»: Лекции врача Мясникова стали самыми посещаемыми
Более 20 дорог отремонтировали в Жуковском к МАКС -2019
На благоустройство Балашихи выделят 260 миллионов рублей
В Москве посетитель ТЦ напал с ножом на охранника
В Подмосковье под колесами поезда погибла девушка
Первые два маршрута МЦД свяжут семь столичных вокзалов
Доктор Мясников стал самым популярным лектором проекта «Здоровая Москва»
Москва отпразднует День города 7 и 8 сентября
Готовность школьных автобусов к учебному году проверили в Подмосковье
В Москве обновят более 60 тысяч указателей и схем метро перед запуском МЦД
Погода в Москве на 20 августа 2019 года: воздух прогреется до +28
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Четыре человека попали в больницу после аварии в Подмосковье
В московских библиотеках появятся «умные полки»
В Москве силовики устроили штурм чайханы, где забаррикадировалась бизнес-леди
Пожар на заводе «Альтаир» в Москве потушен: горел склад резины
Погода в Москве на 19 августа 2019 года: +25 и без осадков
Власти не согласовали проведение автодемонстрации КПРФ 31 августа
У безработного в Подмосковье украли часы и ювелирные изделия на 40 миллионов рублей
Мэрия Москвы: Отказ организаторов митинга 25 августа от компромисса — мелкий шантаж
В Подмосковье ликвидировали почти три сотни лесных пожаров
В Москве спилили знаменитое дерево из "Бригады"
В Москве открылись шесть зон отдыха для купания
В парке «Северное Тушино» покажут попугаев и змею из Московского зоопарка
В Подмосковье ребенок погиб, упав в водосточную канаву
Разрабатывать проект Бирюлевской линии метро начнут с 2020 года