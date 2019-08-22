В московском зоопарке родилась тройня сурикатов

В московском зоопарке пополнение. На свет появились детеныши сурикатов. Тройня несмотря на крошеные размеры, весом менее 100 грамм, сейчас активно проводит время в общем вольере. Увидеть их могут все желающие.

- Только тогда, когда у малышей открылись глаза, самка вывела их на поверхность и позволила остальным членам группы осмотреть и обнюхать детенышей. Однако отпускать их от себя самка стала только недавно: до этого момента детеныши почти все время проводили рядом с ней. Дело в том, что суетливые сородичи могли нечаянно травмировать их. Сейчас, когда маленькие сурикаты достаточно окрепли, заботливая мать позволяет им проявлять самостоятельность, свободно бегать по вольеру и общаться с другими членами группы, - рассказали «КП» в пресс-службе Московского зоопарка.

Имена для детенышей пока не придумали. Так же не ясно как долго они пробудут именно в московском зоопарке. Дело в том что в неволе сурикаты активно размножаются. Мама этой тройни — многодетная. До рождения тройни у нее было 49 детенышей.

Фото предоставлено пресс-службой Московского зоопарка

Часть из них сейчас живет в других зоопарках России. В московском же обитает группа из 19 сурикатов.

- Группу сурикатов возглавляет взрослая 10-летняя самка. Доминирующую позицию она удерживает уже более четырех лет. Она родилась в Московском зоопарке в 2009 году, а вот ее родители были привезены годом раньше из ЮАР, - сообщили в пресс-службе зоопарка.