Рекорд: Пять раз с начала года эвакуировали на штрафстоянку машины пятерых нарушителей ПДД

В Москве уже давно подумывают начать вести рейтинг самых злостных нарушителей правил парковки. А пока решили подсчитать рекордное количество попаданий на штрафстоянки. С начала текшего года машины пятерых москвичей по пять раз увозил эвакуатор. Нарушение влетало в копеечку: 5000 рублей — штраф, плюс столько же за эвакуацию. Но даже это нарушителей не останавливало.

- Каждый из этих пяти автомобилистов как минимум три раза парковался там, где в прошлый раз у него эвакуировали машину, а кое-кто - и все пять раз. Помимо штрафа за парковку в неположенном месте этим водителям приходится также тратить время и деньги для того, чтобы забрать авто со спецстоянки. Мы просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и оставлять свои машины только в разрешенных для этого местах. Помните, что неправильно припаркованный автомобиль создает помехи для пешеходов и других участников дорожного движения и может быть эвакуирован, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «АМПП».

Напомним, что перемещение машин происходит по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ. В Москве более трехсот сотрудников Московского паркинга на днях получили статус должностных лиц.

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