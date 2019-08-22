2019-08-22T12:25:17+03:00
Происшествия

Рекорд: Пять раз с начала года эвакуировали на штрафстоянку машины пятерых нарушителей ПДД

Каждый из них как минимум три раза парковался там, где в прошлый раз у него эвакуировали машину
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Любая эвакуация машин в Москве происходит по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ.Любая эвакуация машин в Москве происходит по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Москве уже давно подумывают начать вести рейтинг самых злостных нарушителей правил парковки. А пока решили подсчитать рекордное количество попаданий на штрафстоянки. С начала текшего года машины пятерых москвичей по пять раз увозил эвакуатор. Нарушение влетало в копеечку: 5000 рублей — штраф, плюс столько же за эвакуацию. Но даже это нарушителей не останавливало.

- Каждый из этих пяти автомобилистов как минимум три раза парковался там, где в прошлый раз у него эвакуировали машину, а кое-кто - и все пять раз. Помимо штрафа за парковку в неположенном месте этим водителям приходится также тратить время и деньги для того, чтобы забрать авто со спецстоянки. Мы просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и оставлять свои машины только в разрешенных для этого местах. Помните, что неправильно припаркованный автомобиль создает помехи для пешеходов и других участников дорожного движения и может быть эвакуирован, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «АМПП».

Напомним, что перемещение машин происходит по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ. В Москве более трехсот сотрудников Московского паркинга на днях получили статус должностных лиц.

ЗНАЙ

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Москве на 22 августа 2019 года: по-прежнему тепло, но с дождем
Проект «Здоровая Москва»: Лекции врача Мясникова стали самыми посещаемыми
Более 20 дорог отремонтировали в Жуковском к МАКС -2019
На благоустройство Балашихи выделят 260 миллионов рублей
В Москве посетитель ТЦ напал с ножом на охранника
В Подмосковье под колесами поезда погибла девушка
Первые два маршрута МЦД свяжут семь столичных вокзалов
Доктор Мясников стал самым популярным лектором проекта «Здоровая Москва»
Москва отпразднует День города 7 и 8 сентября
Готовность школьных автобусов к учебному году проверили в Подмосковье
В Москве обновят более 60 тысяч указателей и схем метро перед запуском МЦД
Погода в Москве на 20 августа 2019 года: воздух прогреется до +28
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Четыре человека попали в больницу после аварии в Подмосковье
В московских библиотеках появятся «умные полки»
В Москве силовики устроили штурм чайханы, где забаррикадировалась бизнес-леди
Пожар на заводе «Альтаир» в Москве потушен: горел склад резины
Погода в Москве на 19 августа 2019 года: +25 и без осадков
Власти не согласовали проведение автодемонстрации КПРФ 31 августа
У безработного в Подмосковье украли часы и ювелирные изделия на 40 миллионов рублей
Мэрия Москвы: Отказ организаторов митинга 25 августа от компромисса — мелкий шантаж
В Подмосковье ликвидировали почти три сотни лесных пожаров
В Москве спилили знаменитое дерево из "Бригады"
В Москве открылись шесть зон отдыха для купания
В парке «Северное Тушино» покажут попугаев и змею из Московского зоопарка
В Подмосковье ребенок погиб, упав в водосточную канаву
Разрабатывать проект Бирюлевской линии метро начнут с 2020 года