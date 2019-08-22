Станцию метро "Давыдково" Большой кольцевой линии достроят до конца 2021 года

Большую кольцевую линию активно строят, год назад были начаты работы на юго-западном участке от станции "Можайская" до станции "Аминьевское шоссе". Протяженность - 4,6 км с одной станцией "Давыдково". Ход строительства 22 августа осмотрел мэр города Сергей Собянин.

- Полным ходом идет строительство станции метро "Давыдково". Это сложный участок. В этом районе больше 240 домов попали под реновацию в двух районах. Здесь будет большое строительство и увеличение количества жителей. Метро улучшит ситуацию для трех прилегающих районов Москвы. В целом, снизит нагрузку на Аминьевское шоссе и Кутузовский проспект. Станция должна быть достроена до конца 2021 года, - сказал Сергей Собянин.

На карте метро будущая станция "Давыдково" будет расположена между станциями "Можайская" (Кунцевская) и "Аминьевское шоссе". Территориально она находится вдоль Аминьевского шоссе, у примыкания к нему Инициативной улицы. Рядом с крупным жилым микрорайоном района Фили-Давыдково. Значительная часть домов этого микрорайона вошла в программу реновации, поэтому открытие станции метро для местных жителей станет дополнительным бонусом к будущему новоселью.

Дизайн станции "Давыдково" уже выбрали, темой станет живописная долина реки Сетунь и обрамляющие ее зеленые массивы природного заказника. Эффект течения реки реализуют за счет плит полированного светлого и темного мрамора. На платформе создадут белые потолки, они добавят больше света и легкости интерьеру. А светильники создадут эффект мерцания - блики солнца на глади воды.

Конкретно

Участок Большой кольцевой линии от станции "Можайская" до станции "Аминьевское шоссе" позволит:

- улучшить транспортную доступность жителей районов Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское с населением более 380 000 человек;

- снизить загрузку станций, пересадочных узлов;

- сократить интенсивность движения автотранспорта по Аминьевскому шоссе и прилегающей улично-дорожной сети,

Кстати

Большую кольцевую линию метро планируют достроить в 2023 году. Это 31 станция и 2 электродепо.

Длина линии составит 70 км. Таким образом, БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).

Преимущество БКЛ для столичного метро - она соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии. Это сэкономит время в пути.

Ход строительства БКЛ:

1. Первый пусковой участок (северо-западный) участок "Деловой центр" - "Савеловская".

2. Северо-Восточный участок "Савеловская" – "Авиамоторная".

3. Западный участок "Хорошевская" - "Можайская" ("Кунцевская").

4. Юго-Западный участок "Можайская" ("Кунцевская") – "Проспект Вернадского".

5. Южный участок "Проспект Вернадского" – "Каховская" (включая реконструкцию участка "Каширская – Каховская").

6. Восточный участок "Каширская" - "Карачарово" ("Нижегородская").