Как решить проблему в своем районе

Шаг первый. Сообщите о проблеме

Итак, у вас есть проблема — небольшая в масштабах города, но очень важная для вас. Это может быть все что угодно: свалка мусора, шум по ночам или постоянная грязь в подъезде. Со всем этим вам помогут разобраться в Мосгордуме. Но как обратиться в этот орган власти? Есть два способа: направить письменное обращение или прийти на личный прием к депутату. И тот, и другой путь эффективен, и каждый может выбрать, что ему удобнее. Кому-то проще изложить мысли на бумаге или в электронном письме, а кто-то предпочитает личную встречу.

Начнем с самого простого: электронное обращение к депутату. Это можно сделать прямо на сайте Мосгордумы в разделе «Обращения граждан». В форме обращения надо указать адресата, то есть депутата, который займется вашим вопросом, или комиссию думы, которая должна рассмотреть обращение.

Лучше писать «своему» депутату. Если вы еще не знаете его, то найти ответственного за ваш район тоже просто: имена парламентариев и их «зоны ответственности» указаны в разделе «Депутаты». Здесь же есть схема одномандатных округов: просто вбейте в строку поиска адрес — и узнаете имя парламентария.

В своем обращении нужно подробно изложить суть вопроса и указать свою фамилию, имя, отчество и контактные данные. Это очень важно, ведь анонимные обращения, по закону, не рассматриваются.

Но это не единственный способ рассказать о проблеме. Вы также можете отправить письмо по почте или принести лично в приемную Мосгордумы по адресу: Москва, Страстной бульвар, дом 15/29, стр. 1. Даже если вы в письме не указали адресата, а просто написали на имя, например, председателя Мосгордумы, ничего страшного. В аппарате все равно найдут «вашего» депутата и передадут письмо.

Попасть на личный прием к депутату также несложно. Такие встречи проходят регулярно — как в самой Мосгордуме, так и в округах. Узнать график приема можно на личной странице депутата на сайте в разделе «Депутаты» или по справочному телефону: +7 495 9570330. Записаться на прием можно либо по телефону, который вы найдете на странице депутата, либо по общему справочному телефону Мосгордумы.

Шаг второй. Депутат занялся решением проблемы

Ни одно обращение, устное или письменное, не пропадет. Если гражданин рассказывает о своей проблеме на встрече, то депутат может попросить (если того требует случай) зафиксировать всю информацию в письме или сам завести учетную карточку вопроса, записав туда все подробности.

В случае, если письмо направлено по электронной или обычной почте, все еще проще: обращение регистрируется и учитывается в системе документооборота. Вероятность того, что оно пропадет, практически равна нулю. К слову, за шесть месяцев 2019 года в Мосгордуму поступило более 12 тысяч обращений, а на личный прием к депутатам попали 576 человек.

Итак, вы изложили свою проблему вашему представителю в Мосгордуме. Что происходит после этого? Дальше депутат обязан заняться решением вашего вопроса. У него есть не более месяца, чтобы разобраться в сути проблемы и сделать все для ее решения. Как правило, большинство вопросов удается уладить в тесном взаимодействии с исполнительной властью — например, с управами района. Депутат по закону может обратиться к любому должностному лицу, запросить необходимую информацию или в кратчайшие сроки попасть на прием к городскому чиновнику. Все обращения парламентариев должны рассматриваться в приоритетном порядке.

Схема работы по большинству обращений примерно такова: депутат выслушивает человека, затем составляет запрос в управу конкретного района. Например, сообщает о свалке мусора и просит ликвидировать ее. В управе к таким запросам относятся серьезно и выполняют просьбу. В большей части случаев от обращения до решения проблемы проходит около двух недель.

Шаг третий. Депутат отчитался перед гражданином

У парламентария, который избран людьми, нет права сказать «это не моя проблема». Человек может обратиться абсолютно с любым вопросом к своему представителю в Мосгордуме. В 30-дневный срок депутат обязан отчитаться, что сделано по проблеме (как правило, он присылает письмо, что вопрос улажен), или сказать, почему ее решить невозможно. Надо понимать, что бывают случаи, когда депутат помочь не может. Например, он не имеет права влиять на работу судебной системы. Иначе говоря, если человек придет на прием и попросит вынести своему родственнику, обвиняемому в каком-то преступлении, более мягкий приговор, это не сможет сделать ни депутат, ни кто-либо другой. На решения суда не может повлиять даже президент.

Как уже было сказано, все обращения граждан учитываются и по каждому необходимо дать ответ. Кроме этого, с согласия человека депутат может рассказать о решении проблемы публично — в соцсетях или на личной странице.