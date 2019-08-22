Собянин открыл Кубок Мэра Москвы по хоккею

Сергей Собянин открыл XII Кубок Мэра Москвы по хоккею. Первый хоккейный турнир сезона проходит с 22 по 25 августа во Дворце спорта "Мегаспорт". Мэр города вышел на лед 22 августа перед матчем ЦСКА (Москва) – "Спартак" (Москва), чтобы поздравить команды и пожелать им удачи.

- Поздравляю вас с большим спортивным праздником - с началом хоккейного сезона. Сегодня еще один большой праздник - 350 лет российскому флагу. Наш российский триколор неоднократно поднимался на самых престижных соревнованиях по хоккею, в честь сборной России. Москва является сердцем русского хоккея. Десятки тысяч москвичей (подростков и взрослых) преданы хоккею. В Москве проводится "Студенческая лига", "Золотая шайба", Континентальная хоккейная лига. Спасибо нашим спортсменам, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Хоккейный турнир традиционно предшествует началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Кубок Мэра разыграют московские команды "Динамо", "Спартак", ЦСКА и подмосковный "Витязь". Турнир проводится в один круг, каждая команда сыграет по три матча.

В составах команд в этом году на лед выйдут 12 олимпийских чемпионов. Болельщики увидят возвращение Олега Знарка на тренерский мостик.

За два часа до матча будут проводить развлекательные мероприятия, юные болельщики смогут через наушники услышать профессиональные комментарии хоккейных экспертов.

Расписание матчей:

22 августа - 15.00 "Динамо" (Москва) – "Витязь" (Московская область); 19.15 ЦСКА (Москва) – "Спартак" (Москва).

24 августа - 15.30 ЦСКА (Москва) – "Витязь" (Московская область); 19.15 "Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва).

25 августа - 15.30 "Спартак" (Москва) – "Витязь" (Московская область); 19.15 ЦСКА (Москва) – "Динамо" (Москва).

Победители Кубка мэра по хоккею прошлых лет:

- пять раз становились "Динамо" (2008, 2012, 2014, 2016, 2018 годы),

- четыре раза победа доставалась "ЦСКА" (2010, 2011, 2013, 2017 годы)

- дважды – "Спартак" (2009, 2015 годы).

КОНКРЕТНО

Вклад Москвы в развитие российского хоккея:

- в городе регулярно играют в хоккей более 80 000 детей и взрослых;

- в Континентальной Хоккейной Лиге выступают 3 московских клуба "Динамо", "Спартак" и ЦСКА;

- в Ночной Хоккейной Лиге сформирован дивизион "Москва", объединяющий десятки клубов;

- в Московской студенческой хоккейной лиге выступают команды 30 столичных вузов;

- для любителей хоккея в зимний сезон в столице ежегодно работают порядка 1400 катков с искусственным и естественным льдом.