На «Город образования» - за Питоном, роботами и эмоциональным интеллектом

На форуме «Город образования», который состоится в последние дни лета и в первый день сентября, понятно, будет много важных событий для учителей и директоров школ. Их мы выносим за скобки. Не менее важно побывать на форуме московским родителям. Здесь можно будет познакомиться с новшествами столичной системы образования. Но не абстрактными, а с теми, что напрямую касаются ребят, которые сегодня учатся в средней и старшей школе.

Здесь папы и мамы смогут понять, как выстроить для ребенка современную образовательную траекторию.

"IT классы в московской школе"

Медицинские и инженерные классы в московских школах уже привычны. А с сентября в 34 учебных заведениях появятся IT-классы. Поступить в них можно, сдав онлайн-тест и пройдя собеседование. На этот учебный год набор закончен. Но на форуме вы узнаете, как подготовиться к поступлению на следующий год.

Программа в IT-классах интересная и насыщенная. Ребята освоят технологии роботостроения и трехмерного моделирования, займутся IT-безопасностью и web-программированием. Кроме математики, информатики и физики много времени будет уделяться английскому языку.

Оборудование IT-классов тоже покажут на форуме. Там же можно будет получить консультации по всем вопросам связанным с учебой в таких классах.

Яндекс.Лицей

А вот записаться на учебу на этот учебный год в Яндекс.Лицей еще можно успеть.

Яндекс разработал специальную программу для учеников 9-10 классов. Специалисты бесплатно обучают ребят программировать на языке Python. Это один их самых популярных языков на сегодня.

Занятия программированию проходят после уроков в школе. Сначала нужно заполнить анкету, затем пройти онлайн-тест. Чтобы успешно сдать экзамен и поступить, совсем не обязательно обладать феноменальными математическими знаниями, достаточно уметь аналитически мыслить.

В этом году отбор в Яндекс.Лицей начинается 30 августа. А о том, как лучше подготовиться к поступлению и где можно будет использовать полученные знания, расскажут на форуме.

"Твой путь к успеху" (YouthEmpowered)

Это образовательная программа Coca-Cola. Да, производитель сладкой водички тоже стал заниматься обучением молодежи. На программе обучают финансовой грамотности, знакомят с бизнес-планированием и изучают проектный менеджмент.

Для поступления нужно пройти профориентационный тест. По его результатам модераторы определят, какой именно курс вам лучше выбрать.

В программе разные онлайн-уроки и тренинги, которые можно смотреть в любое удобное время. При этом, у каждого ученика есть еще и свой наставник, который подбирает для него наиболее подходящие уроки. Все это бесплатно. Представители компании тоже будут на форуме.

Робототехника ("Лунная одиссея 2.0")

Lego Education разработало специальную программу под названием "Лунная Одиссея". В этом году выходит продвинутая версия "Лунная Одиссея 2.0", которую компания представит на форуме.

Этот проект создан на базе проекта российской лунной программы. Школьники 5-9 классов самостоятельно конструируют модели космических спутников и кораблей, будут использоваться для освоения Луны.

Помимо образовательной, этот проект носит и чисто практическую функцию. Российская лунная программа предполагает полное освоение Луны к 2035 году. В связи с этим возникает сразу куча вопросов - сохранение энергии, воды, доставка продовольствия, связь, в конце концов, чисто экономические проблемы. И решать большую часть этих вопросов предстоит нынешним школьникам, которые уже сейчас могут полностью погрузиться в тему. Быть может, кто-то из них выберет космическую инженерию своей будущей профессией.

Мастер-классы

На форуме пройдут и полезные мастер-классы. Например, на стенде Сбербанка расскажут о том, что такое эмоциональный интеллект, и как им овладеть. Вас научат понимать эмоции других людей, предугадывать их поступки и определять намерения.

Также объяснят, что такое soft skills. Если вкратце, то это социальные навыки, такие как общение, лидерство, работа в команде, а также управление временем и самодисциплина. В общем, все то, чему не учат в школах.

Форум "Город образования" пройдет с 29 августа по 1 сентября в 75-ом павильоне ВДНХ. Вход бесплатный. Для того, чтобы посетить мероприятие, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Сайт moscowglobalforum.ru