2019-08-26T00:37:20+03:00
Общество

Преемники комсомола расскажут москвичам «PROлето»

Танцевальный марафон стартует на проспекте Сахарова, а закончится на ВДНХ
Александр БОЙКО
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Это будет динамичный завершающий каникулы оупен-эйр - вечеринка с самыми модными хедлайнерами. Фото: Александр АВИЛОВ/Агентство городских новостей «Москва»Это будет динамичный завершающий каникулы оупен-эйр - вечеринка с самыми модными хедлайнерами. Фото: Александр АВИЛОВ/Агентство городских новостей «Москва»
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Конец лета, последний уик-энд августа. Друзья возвращаются из путешествий и рассказывают друг другу про лето. Именно так - «PROлето» назвали общегородской фестиваль, который символизирует окончание каникул и начало учебы. Перед Днем знаний студенты встретятся на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ. Об этом журналистам рассказал председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий.

- Российский союз молодежи обратился к дирекции ВДНХ с инициативой включиться в проведение фестиваля «PROлето». Порядка 5 лет с телеканалом «Музыкой Первого» мы проводим фестивали «Маевка» в парках «Музеон» и «Сокольники». Но в этом году мы собирались его отложить, так как в «Сокольниках» он совпал с финалом фестиваля «Российская студенческая весна». А заявки от российского студенчества сподвигли нас написать заявление об организации еще одной площадки для проведения «PROлето». В качестве наилучшей для нас выбрали проспект Академика Сахарова. Департамент региональной безопасности Москвы согласовал нам это место, - пояснил нам руководитель РСМ.

Выбор музыкальной программы организаторы доверили участникам фестиваля, которые пользуются порталом «Активный гражданин».

Спикер напомнил нам, что считает РСМ преемником советского комсомола. А сам союз уже на протяжении 25 лет проводит федеральные проекты в компании 4 миллионов молодых людей по 75 субъектам страны и заряжает общество «духом позитива, сплоченности и творчества».

- Это лето стало для ВДНХ особенным, юбилейным. В честь 80-летия выставки уже состоялось более сотни концертов, фестивалей, спектаклей, выставок, мастер-классов. Последний уик-энд августа - это время, когда все возвращаются из путешествий, встречаются с друзьями, обмениваются впечатлениями «PROлето». Это будет динамичный завершающий каникулы оупен-эйр - вечеринка с самыми модными хедлайнерами. Вход свободный. И это будет незабываемо: лето заканчивается, но юбилейный год на ВДНХ продолжается, - отметил, в свою очередь, официальный представитель ВДНХ Александр Жестков и пригласил в гости всех читателей «Комсомолки».

ВНИМАНИЕ!

Танцевальный фестиваль начнется 31 августа, в 14.00, на территории проспекта Академика Сахарова и продлится до 19.00, после чего действие переместится к арке входа на ВДНХ, где под выступление кумиров молодежи с 20.00 до 23.00 под открытым небом будут танцевать тысячи москвичей и гостей столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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