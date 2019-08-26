Столица повышает качество образования

Московское образование традиционно считается одним из лучших. Столица последовательно развивает образовательную сферу во многих направлениях и в дальнейшем продолжит этим заниматься. Одно из таких важных решений для педагогов, учеников и их родителей недавно принял мэр Москвы Сергей Собянин. С 1 сентября повысятся нормативы бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ. Об этом мэр заявил в частной «Хорошевской школе» на встрече с руководителями негосударственных учебных заведений. Город обеспечивает высокий стандарт обучения для всех учеников.

ШКОЛЫ СТРОЯТ ПО УНИКАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Для родителей в Москве выбор школы или садика для своего ребенка больше не проблема. Ведь за последние годы в столице построено рекордное количество образовательных учреждений. Только с 2011 по 2018 год открылось 88 новых школьных зданий и 240 детсадов. А с начала 2019-го к ним уже прибавилось еще 5 школ и 9 садиков.

Большинство из них возводится по уникальным проектам - с бассейнами, футбольными полями, спортивными площадками, лабораториями и компьютерными классами. К примеру, в Солнцеве до конца года построят школу на 825 учеников. Все в ней будет заточено на физическое развитие детей. На площади 25 тысяч квадратных метров разместятся зоны под открытым небом для занятий разными видами спорта. До 2021 года в разных районах Москвы построят 42 школьных здания и 39 детских садов.

НЕ УЧЕНИКИ, А ЗОЛОТО!

Комфортные и творческие условия для учебы, принципиально новые подходы к образованию дают высокие результаты. Все больше московских школьников каждый год побеждают в олимпиадах по самым разным предметам. Нашим ученикам нет равных в химии, математике, физике, экономике и многих других науках. Например, в середине июля в Великобритании на Международной математической олимпиаде команды из 112 стран показали свои знания в области геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики. Москвичи Тимофей Ковалев и Олег Смирнов из школы-интерната имени Колмогорова завоевали золотые медали, а Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов из школы № 57 взяли «серебро».

Желаем победы, ребята!

БИБЛИОТЕКА СТАНОВИТСЯ ЭЛЕКТРОННОЙ

Одним из ярких социально-образовательных проектов в Москве в этом году стала акция «Москва с заботой об истории». Горожане передают в Главное архивное управление столицы семейные реликвии времен Великой Отечественной войны - фронтовые фотографии, письма, газеты, дневники, мемуары, награды. Желающим стать участниками проекта достаточно обратиться в любой удобный центр госуслуг «Мои документы! и предъявить документ, удостоверяющий личность. На основе реликвий создадут интерактивный музей и электронную библиотеку.

Многие свидетельства прошлого уже сейчас можно увидеть в открытом доступе в онлайн-хранилище «Московской электронной школы» (МЭШ). Например, документы участников одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны - Курской битвы. Платформа МЭШ постоянно развивается и формирует интерес учеников к знаниям, педагогов к работе.

ЛЕТОМ УЧИМСЯ ИГРАЮЧИ

Во время летних каникул в столице каждый день проходят интересные бесплатные образовательные события и нестандартные мероприятия. В июле в парках Москвы дети участвовали в интерактивном квесте «КиндерСфера: стань предпринимателем» и узнали, как в России открыть свой бизнес, где искать стартовый капитал и какой должна быть бизнес-идея. В начале августа в рамках проекта «Субботы московского школьника» состоялись мастер-классы, экскурсии и лекции по истории, компьютерным технологиям, психологии. А в Московском дворце пионеров только завершилась очередная летняя смена образовательного проекта «Профильная четверть». Школьники играли в футбол, настольный теннис и аэрофутбол, тренировались на спортплощадках, создавали макеты зданий и даже сняли мультфильм.

Тем, кто хочет заняться своей карьерой еще на школьной скамье, стоит заглянуть на ВДНХ на Московский международный форум «Город образования» с 29 августа по 1 сентября. Здесь будет работать стенд молодежного клуба Soft Skills 2035. Бесплатные тренинги и мастер-классы для ребят проведут опытные коучи, HR-специалисты и успешные предприниматели.

Московское образование позволяет каждому учащемуся развивать свои творческие способности и постоянно повышать уровень знаний.