Реконструкция набережной Северного Речного вокзала: Три понтонных бассейна, кафе и танцплощадка

На набережной Северного Речного вокзала в следующем году откроется необычная площадка для отдыха. Сейчас здесь реконструируют береговое пространство, причалы и площадь около главного здания вокзала, как и сами исторические постройки. В южной части обновленной набережной вдоль воды разместят три понтонных бассейна с подогревом и кафе. Здесь одновременно смогут загорать и тусить порядка 200 человек.

- Детский бассейн частично закроет светозащитный навес, - рассказал директор института «МосТрансПроект» Александр Поляков. - Рядом откроют кафе и танцевальную площадку с диджейским пультом.

Фото: ГБУ «МосТрансПроект».

Около бассейнов также построят павильон со всеми удобствами - душевыми кабинами, раздевалками с сейфовыми ячейками, санузлами, зоной выдачи полотенец и кассами. А у воды поставят спасательную станцию. Все будет оформлено в одном стиле, из натуральных материалов и трех основных цветах - белом, сером и бежевом. Летом остекленные стены павильонов будут складываться в гармошку, превращаясь в единую зону для отдыхающих.

Фото: ГБУ «МосТрансПроект».

Напомним, сейчас на Северном Речном вокзале проходит реставрация. Зданию возвращают исторический вид. Затем вокзал интегрируют в единую транспортную систему города. Для этого наладят речное сообщение Москвы с Подмосковьем и другими регионами, а также откроют туристические маршруты.