9 фактов о семечках, которые стыдно не знать

1. Родиной подсолнечника считается Мексика.Но сами мексиканцы на семечки особо внимания не обращали, пока в страну не приехали русские эмигранты. Именно они открыли глаза американцев на это растение. А вот в Канаде даже считали, что подсолнечник — национальный цветок России.

2. Клоуны не едят семечки, так как боятся, что упадут цирковые сборы. Так и говорят: “Не грызть семечки – зрителей повыщёлкиваешь!” Ходит байка, что однажды московские клоуны отметелили одного грызуна, сами загремели в милицию и продолжили представление лишь через 15 суток.

3. По мнению филолога Даля семечки можно лускать, лузгать, лущить, шелушить, вылущать, чистить, грызть, щелкать, вылуплять, выковыривать, облупливать,лопать, лустить, лушпинить, лустерить, щелкотить и жущерить.

Родина подсолнечника - Америка, но растение прекрасно прижилось на наших просторах.Фото: Мария ЛЕНЦ

4. Щелканье семечек отлично успокаивает нервы. Это своеобразная медитация. Получается, что процесс имеет психотерапевтический эффект. Человек отвлекается от переживаний и переключается на куда более приятные вещи.

5. Во время долгой (и особенно монотонной) дороги водителям советуют грызть семечки - автомобилисты утверждают, что это лучший способ не уснуть за рулём.

6. Семечки подсолнечника богаты различными витаминами и вполне могут быть альтернативным источником питательных элементов, содержащихся в мясе, рыбе, яйцах и овощах. Например, витамина D в них огромное количество. Кроме витаминов в семечках содержатся разнообразные виды минералов, такие как калий и фосфор (необходимые для роста и здоровья костей), магний (благоприятно влияющий на сердечно-сосудистую систему).

7. Многие врачи и диетологи часто дают рекомендации употреблять семечки для профилактики различных заболеваний и проблем со здоровьем, а иногда даже прописывают как лекарственный препарат. К примеру, съедая 100 грамм семечек в день, шансы развития инфаркта значительно снижаются.

8. Семечки оказывают положительное воздействие и на мышцы. Это значит, что употребление в правильной мере очень полезно для спортсменов и людей, которые практикуют серьезные физические нагрузки.

9. Употребление семечек способствует выводу холестерина из организма.

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