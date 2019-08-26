В московском парке "Остров Мечты" создали миниатюру Колизея

Чтобы увидеть Колизей теперь не обязательно ехать в Италию – достаточно будет прогуляться по городскому променаду тематического парка "Остров Мечты". Строители как раз завершили создание миниатюры Колизея. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

- Мы продолжаем создание миниатюр мировых достопримечательностей и стилизацию галерей будущего городского променада нашего парка. Колизей – действительно памятник мирового значения, донесший до наших дней часть удивительной античной истории. Во внешнем виде амфитеатра использовалось множество декоративных элементов: колонн, аттиков, пилястр, арок, - рассказал Константин Голубев, руководитель проекта "Остров Мечты".

Это была очень кропотливая работа. Фактически строители воспроизвели фасад такого масштаба, над которым древнеримские архитекторы бились в течение восьми лет.

Для воспроизведения геометрических форм и текстуры поверхности применялась технология художественной резки по архитектурному бетону.

СПРАВКА "КП"

Колизей в переводе с латинского означает "колоссальный". Известный во всем мире амфитеатр был построен в 80 году н.э. До сих пор он остается одной из самых знаменитых достопримечательностей планеты и заслуженно входит в список новых чудес света.

КСТАТИ

Всего в городском променаде "Острова Мечты" построят четыре просторных пешеходных галереи. Посетители папка, не выезжая из Москвы, смогут посетить творения Гауди на улочках Барселоны, отправиться на шопинг в Беверли-Хилз, поискать красные телефонные будки в Лондоне и отведать спагетти в Италии.