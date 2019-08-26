В Щербинке откроют новую поликлинику с бассейном и соляной комнатой

Новая поликлиника в Щербинке практически готова. На территории больницы построили новый корпус, куда перейдут все врачи, а старые здания будут приспособлены под иные нужды. Комфорт оказания медицинской помощи в поликлинике будет соответствовать новому "Московскому стандарту+". Ход строительства новой детско-взрослой поликлиники 26 августа осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- До конца года в новое здание переедут врачи, а со следующего года уже будет полноценно работать. Сама поликлиника одна из лучших в Москве, она создана по новым стандартам, дизайну, обеспечена новыми лабораториями, оборудованием МРТ. Будет детское, взрослое отделение, женская консультация, даже соляная комната и небольшой бассейн для детей, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города напомнил, что о строительстве поликлиники на улице Первомайская просили местные жители, когда Сергей Собянин приезжал к ним два года назад.

Жителям больше не придется ездить в другие районы Москвы, чтобы пройти необходимые исследованияФото: Алиса ТИТКО

В здании поликлиники будет много открытых пространств, оборудованных удобными диванами. Также будут созданы комфортные условия для врачей и медицинских сестер – уютные комнаты и зоны для отдыха, где можно пообщаться, перекусить или выпить чашку кофе.

Новая поликлиника значительно улучшит качество и доступность медицинской помощи для жителей Щербинки. Жителям Щербинки больше не придется ездить в другие районы Москвы, чтобы пройти необходимые исследования.

КОНКРЕТНО

Во взрослой поликлинике будут открыты:

- отделение медицинской профилактики, терапевтическое отделение, блок врачей-специалистов, включая кабинеты хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, уролога, инфекциониста;

- отделение реабилитации, включая зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, кабинет ингаляционной терапии;

- кабинет профилактики инфарктов и инсультов для пациентов "групп риска";

- отделение функциональной диагностики;

- первое в Новой Москве отделение лучевой диагностики, укомплектованное современными медицинскими аппаратами: магнитно-резонансным томографом (МРТ), цифровым флюорографом, рентгенологической установкой на 3 рабочих места и маммографом;

- дневной стационар на 10 коек и отделение реабилитации, включая зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, кабинет ингаляционной терапии.

В детской поликлинике будут открыты:

- педиатрическое отделение;

- школьно-дошкольное отделение, включая кабинет учета и подготовки документации на подростков, достигших 17-летнего возраста;

- отделение здорового ребенка, включая кабинет педиатра, массажный кабинет, кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты доврачебного приема и ревакцинации, процедурную;

- блок врачей-специалистов, включая кабинеты хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, невро-лога, кардиолога;

- физиотерапевтический блок, включая зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, кабинеты ингаляционной терапии и электросветолечения, кабинет физиотерапевта;

- дневной стационар – палаты совместного пребывания на 6 педиатрических коек;

- блок функциональной диагностики, включая кабинеты ЭКГ, ультразвуковой допплерогафии, диагностический кабинет, кабинет электро/эхо-энцефалографии.

Что еще построят в Щербинке в ближайшие годы

- Одновременно строим два детских сада, школу. Детские сады откроем в этом годы, школу - в следующем году. И еще шесть объектов - детские сады, школы. К 2023 году их станет в два раза больше, - сказал мэр города Сергей Собянин.

К тому же, по словам мэра города, рядом в Коммунарке строится новая больница - одна из лучших в стране.

- Здесь строится связка по Калужке, она дойдет до Коммунарки. Минут 10-15 будет до новой современной клиники. Так что Щербинка будет обеспечена современным медицинским обслуживанием, - добавил Сергей Собянин.