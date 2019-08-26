В Щербинке откроют новую поликлинику с бассейном и соляной комнатой
Новая поликлиника в Щербинке практически готова. На территории больницы построили новый корпус, куда перейдут все врачи, а старые здания будут приспособлены под иные нужды. Комфорт оказания медицинской помощи в поликлинике будет соответствовать новому "Московскому стандарту+". Ход строительства новой детско-взрослой поликлиники 26 августа осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
- До конца года в новое здание переедут врачи, а со следующего года уже будет полноценно работать. Сама поликлиника одна из лучших в Москве, она создана по новым стандартам, дизайну, обеспечена новыми лабораториями, оборудованием МРТ. Будет детское, взрослое отделение, женская консультация, даже соляная комната и небольшой бассейн для детей, - сказал Сергей Собянин.
Мэр города напомнил, что о строительстве поликлиники на улице Первомайская просили местные жители, когда Сергей Собянин приезжал к ним два года назад.
Жителям больше не придется ездить в другие районы Москвы, чтобы пройти необходимые исследованияФото: Алиса ТИТКО
В здании поликлиники будет много открытых пространств, оборудованных удобными диванами. Также будут созданы комфортные условия для врачей и медицинских сестер – уютные комнаты и зоны для отдыха, где можно пообщаться, перекусить или выпить чашку кофе.
Новая поликлиника значительно улучшит качество и доступность медицинской помощи для жителей Щербинки. Жителям Щербинки больше не придется ездить в другие районы Москвы, чтобы пройти необходимые исследования.
КОНКРЕТНО
Во взрослой поликлинике будут открыты:
- отделение медицинской профилактики, терапевтическое отделение, блок врачей-специалистов, включая кабинеты хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, уролога, инфекциониста;
- отделение реабилитации, включая зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, кабинет ингаляционной терапии;
- кабинет профилактики инфарктов и инсультов для пациентов "групп риска";
- отделение функциональной диагностики;
- первое в Новой Москве отделение лучевой диагностики, укомплектованное современными медицинскими аппаратами: магнитно-резонансным томографом (МРТ), цифровым флюорографом, рентгенологической установкой на 3 рабочих места и маммографом;
- дневной стационар на 10 коек и отделение реабилитации, включая зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, кабинет ингаляционной терапии.
В детской поликлинике будут открыты:
- педиатрическое отделение;
- школьно-дошкольное отделение, включая кабинет учета и подготовки документации на подростков, достигших 17-летнего возраста;
- отделение здорового ребенка, включая кабинет педиатра, массажный кабинет, кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты доврачебного приема и ревакцинации, процедурную;
- блок врачей-специалистов, включая кабинеты хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, невро-лога, кардиолога;
- физиотерапевтический блок, включая зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, кабинеты ингаляционной терапии и электросветолечения, кабинет физиотерапевта;
- дневной стационар – палаты совместного пребывания на 6 педиатрических коек;
- блок функциональной диагностики, включая кабинеты ЭКГ, ультразвуковой допплерогафии, диагностический кабинет, кабинет электро/эхо-энцефалографии.
Что еще построят в Щербинке в ближайшие годы
- Одновременно строим два детских сада, школу. Детские сады откроем в этом годы, школу - в следующем году. И еще шесть объектов - детские сады, школы. К 2023 году их станет в два раза больше, - сказал мэр города Сергей Собянин.
К тому же, по словам мэра города, рядом в Коммунарке строится новая больница - одна из лучших в стране.
- Здесь строится связка по Калужке, она дойдет до Коммунарки. Минут 10-15 будет до новой современной клиники. Так что Щербинка будет обеспечена современным медицинским обслуживанием, - добавил Сергей Собянин.
ИСТОЧНИК KP.RU