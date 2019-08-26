Московские родители могут подготовить детей к школе онлайн

Меньше недели остается до начала нового учебного года. Взмыленные родители с детьми бегают по магазинам за школьной формой, тетрадками и рюкзаками. Но подготовится к 1 сентября можно и сидя дома. На портале мэра Москвы mos.ru с помощью электронных сервисов, например, легко выбрать секцию или кружок, оформить карту учащегося или бесплатное питание в школьной столовой. Эти услуги можно найти в разделе «Образование». Мы узнали, какие из них помогут родителям.

ИДЕМ В НОВЫЙ КЛАСС

Не удивляйтесь, но записать ребенка в первый класс или перевести его в другую школу можно в течение всего учебного года. В личном кабинете надо заполнить электронное заявление и указать до трех нужных школ на выбор. А выпускникам детсадов в той же школе не нужно даже оформляться онлайн. Достаточно личного заявления родителей на имя директора и первоклассника примут автоматически. Некоторые из них, например, «Мой ребенок в школе» и электронный дневник есть также в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

ЛЬГОТЫ ПО КАРТЕ

У столичных школьников много льгот - экономный проезд в метро и наземке, бесплатные музеи, запись к врачам, скидки на некоторые товары и услуги. Все это можно получить по соцкарте учащегося. Чтобы оформить ее на mos.ru, нужен документ, удостоверяющий личность, данные о регистрации, фотографии и номер полиса ОМС. Карту сделают в течение 30 дней и отправят в школу, где учится ребенок.

ДНЕВНИК В СЕТИ

Двойки теперь от родителей не спрячешь. Все оценки заносятся в электронный дневник. В нем родители могут в любое время проверить на удаленке успеваемость своего ребенка. В онлайн-дневнике вывешивается расписание занятий, домашние задания, оценки, комментарии учителей по каждому ребенку. Здесь можно также оперативно связаться с педагогом и задать свои вопросы.

Для доступа к электронному дневнику нужно зайти в личный кабинет на mos.ru, указать в специальном поле номер телефона, адрес электронной почты и СНИЛС. Эта информация на mos.ru должна совпадать с той, что есть в школе.

Кроме того, в личном кабинете на портале через систему «Проход и питание» можно узнать, когда ребенок пришел в школу и ушел с занятий, что покупал в буфете или столовой. Чтобы подключить эту услугу, достаточно заполнить и передать в школу заявление на информирование. В нем указать номер телефона, привязанный к лицевому счету ребенка. Бланк можно взять у сотрудника школы, который отвечает за систему «Проход и питание», или же скачать его с сайта «Москвенок» (moskvenok.mos.ru). На mos.ru родители также могут подписаться на рассылку пуш-уведомлений или сообщений на электронку.

ПРОДЛЕНКА ИЛИ КРУЖОК

На mos.ru можно записать ученика в бесплатные кружки и секции, в группу продленного дня, оформить бесплатное питание в школьной столовой. Кроме того, выпускники могут посмотреть результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), а также итогового собеседования по русскому языку. Для этого понадобятся документ, удостоверяющий личность, и код регистрации на экзамен. Уведомления об этом могут приходить и по электронной почте, и на телефон. Кроме того, на mos.ru публикуются результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.