За самостроем в Москве следят беспилотники

Теперь построить в Москве даже домик тыквы, как в знаменитой сказке «Чипполино», просто так не получится. За самостроем по всему городу следят не только пешие сотрудники Госинспекции по недвижимости, а еще и квадрокоптеры.

- С августа прошлого года все больше проверок проводятся с помощью цифрового контроля, особенно в труднодоступных местах, - рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. - Мы используем данные аэрофотосъемки, а также беспилотные летательные аппараты. Если раньше на ревизию требовалось много времени и инспекторов, то сейчас квадрокоптеры сильно экономят и то, и другое. К примеру, коптер может за одну смену обследовать территорию площадью до 500 тысяч квадратных метров. А человеку для этого пришлось бы потратить неделю.

По данным столичных властей, с августа 2018 года по август 2019 года беспилотники облетели 9600 земельных участков общей площадью 99 квадратных километров. При этом нашли 480 самостроев, 16 самовольно закрытых для прохода участков общего пользования, 42 используемых без разрешения земельных участка и еще 37 - с неправильно оформленными документами.

С нарушителями разбираются по-разному. Одних заставляют снести незаконные постройки, других - заплатить налоги и аренду за землю, третьим - просто оформляют участок по всем правилам. В столичной Госинспекции по недвижимости отметили, что беспилотники-ревизоры продолжат «сканировать» столицу и выводить из тени нарушителей.