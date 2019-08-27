Собянин принял решение о повышении минимальной пенсии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с ветеранами в Зеленограде принял решение о повышении минимального размера пенсии. Столица не только сохраняет систему соцзащиты жителей, но и постоянно ее улучшает. Социальная сфера все последние годы остается безусловным приоритетом работы мэра и правительства Москвы, а также основой бюджета. При этом Сергей Собянин всегда лично и оперативно реагирует на запросы москвичей.

«Сегодня во время поездки в Зеленоград общался с ветеранами. Они убедительно просили повысить минимальный доход московских пенсионеров. В прошлом году мы его увеличили сразу на 3 тысячи рублей. В этом году доходы городского бюджета позволяют еще повысить городские доплаты к пенсиям. Поэтому в ближайшие дни мы проведем необходимые расчеты и примем решение об увеличении минимального дохода и повышении доплат к пенсиям», - написал мэр на своей странице в Твиттере сразу после встречи с пенсионерами.

Благодаря постоянной поддержке столичных властей москвичи, особенно пожилые, чувствуют себя спокойно.

«Бюджет Москвы, как и прежде, является социальным бюджетом. Более половины всех средств будет направлено на образование, здравоохранение, социальную защиту москвичей, культуру, развитие спорта - то есть на все те сферы, которые являются очень значимыми и определяющими в жизни москвичей», - отметил ранее Сергей Собянин.

ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Пенсии, пособия, помощь многодетным и малообеспеченным семьям - вот только несколько направлений, на которые в последние годы выделяется значительная часть денег города. В первую очередь выплат и льгот становится больше для тех, кто нуждается в социальной поддержке больше других.

Городской социальный стандарт пенсии сейчас 17 500 рублей. Прибавку до этой суммы с декабря прошлого года получают почти 1,4 миллиона горожан. Тогда же выросли пособия матерям-одиночкам - до 15 тысяч рублей. А выплаты на детей старше трех лет и пособия многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, увеличились вдвое.

При этом около четырех миллионов москвичей получают льготы по уплате взносов на капремонт. Реформа наземного общественного транспорта дала льготникам возможность бесплатно пользоваться коммерческими автобусами. Кроме того, московские пенсионеры и некоторые другие льготники ездят на дачу тоже бесплатно. Решение об этом мэр Сергей Собянин принял в прошлом году. Всего право бесплатного проезда получили 2,8 миллиона человек, из которых 1,6 миллиона - жители Москвы.

В 55+ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Москвичи могут получать и другую помощь. Многим легко и удобно пользоваться социальной картой москвича. С ней можно экономить при покупке продуктов, лекарств и различных услуг, получая скидки. По карте бесплатно ездят в наземке и метро, записываются к врачу, без комиссии оплачивают коммунальные услуги, а также детские секции и кружки, штрафы ГИБДД и другие счета. Также со скидкой можно ходить в музеи, на каток. На карте постоянно добавляются новые функции, поменялся дизайн.

Соцкарту с прошлого года выдают и предпенсионерам - женщинам от 55 лет, мужчинам - от 60 лет. С начала 2019-го карту москвича получили более 27,5 тысячи горожан предпенсионного возраста. Кстати, после повышения пенсионного возраста остался прежним возраст начисления льгот в Москве. На предпенсионеров распространяются пенсионные льготы - с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Им выдаются путевки в санатории, положенные льготы, скидки на квартплату, бесплатные занятия в проекте «Московское долголетие», как и пенсионерам.

Участники «Московского долголетия» посещают спортивные секции, творческие лаборатории, языковые классы и компьютерные курсы, заводят новых друзей. За год к проекту присоединились уже более 200 тысяч человек. Этим летом в проекте проводятся фестивали, спартакиада-марафон, обучение современным цифровым сервисам.

А тем, кто хочет все успеть и еще поработать, помогут найти вакансию в центре госуслуг «Моя карьера». Здесь занимаются трудоустройством в том числе пенсионеров. За первые полтора месяца после открытия центра бесплатные занятия посетили более 2,5 тысячи горожан старшего возраста. Люди предпенсионного и пенсионного возраста обучаются навыкам самопрезентации и ведению деловой беседы, узнают, где искать вакансии и как размещать резюме.

Несмотря на то что в стране пенсионная планка по возрасту поднялась, в прошлом году руководство Москвы сохранило все социальные льготы для людей старшего поколения. Это говорит о приоритете социальной сферы в работе городских властей.

КСТАТИ

Социальные госуслуги все популярнее

Во всех столичных центрах госуслуг «Мои документы» оказывают 73 услуги, связанные с социальной защитой населения. В МФЦ посчитали статистику предоставления электронных соцуслуг. При этом четвертое место в топ-5 заняла услуга «Предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки». Ее получили более 7,6 тысячи горожан. Этот факт также доказывает развитие системы социальной поддержки в Москве.