2019-08-27T12:22:22+03:00
Спорт

В большой футбол - из детского сада

Московский стартап футбольных школ для детей за пять лет открыл представительства в 130 городах!
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В еженедельной рубрике «Свое дело», которую «Комсомолка» ведет с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы, мы рассказываем истории успеха людей, которые попробовали себя в малом и среднем бизнесе.

В этом году компания «Чемпионика» стала победителем московской премии «Прорыв года» в категории «Франшиза года». Сейчас это преуспевающая сеть детских футбольных школ, продающая франшизы по всей России и даже за границей. Но когда пять лет назад все только начиналось, придумавшие «Чемпионику» ребята пришли на дикое поле. С одной стороны, на рынке уже было множество футбольных академий. С другой - принимали в них только с 7 - 8 лет. Хотя многие родители хотят, чтобы их дети занимались футболом еще с детсадовского возраста.

Совладелец «Чемпионики» Руслан Баширов в детстве сам занимался футболом в детско-юношеской школе. Потом поступил в МГУ, получил с отличием степень бакалавра и магистра по экономике. Рассказывает, что его будущий партнер Евгений Кудрявцев видел опыт подобных секций для самых маленьких в США, когда учился в Гарварде. Молодые люди решили создать свою методику тренировок для самых маленьких, привлекали для этого профессиональных детских тренеров.

Совладелец «Чемпионики» Руслан Баширов. Фото предоставлено компанией "Чемпионика"

Совладелец «Чемпионики» Руслан Баширов. Фото предоставлено компанией "Чемпионика"

- Первую школу по франшизе мы запустили в 2014 году, - говорит Руслан.

Своим партнерам, желающим приобрести франшизу, «Чемпионика» передает не только формат бизнеса и сопутствующие полезные знания, но и уникальную методику работы с малышами. Маленькие дети - особенные. Замотивировать их и увлечь в разы сложнее, чем взрослых.

- Наши тренировки проходят весело - юных футболистов мы вовлекаем в процесс с помощью яркой экипировки, дневников и мультяшных наклеек, а упражнения подаем через игры, - объясняет совладелец «Чемпионики». - Занятия в школах «Чемпионики» для ребенка - это не только первый шажок в большой футбол. Это даже не просто спорт и развитие физических качеств. Многие родители отмечают сами: для мальчишек это еще и первый опыт общения внутри команды, и первые победы. Это все важно для формирования личности ребенка.

Руслан Баширов отмечает, что участие в премии «Прорыв года», которую проводит столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития, позволило «Чемпионике» выйти на новый уровень узнаваемости, получить новый опыт.

- Нам провели полноценную бесплатную рекламную кампанию. Это было очень круто, мы были везде - на щитах с наружной рекламой, на радио, в интернете. За счет этого «Чемпионика» получила хороший охват среди бизнесовой аудитории и информационную поддержку. Все это помогло познакомить с нашей услугой еще большую аудиторию. Да, после этого темпы продаж франшизы реально увеличились!

КОНКРЕТНО

• 130 городов в 5 странах охватывает сегодня сеть «Чемпионика».

• Это более 170 договоров франшизы.

• 20 из них действуют в Москве и Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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