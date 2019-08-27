В большой футбол - из детского сада

В еженедельной рубрике «Свое дело», которую «Комсомолка» ведет с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы, мы рассказываем истории успеха людей, которые попробовали себя в малом и среднем бизнесе.

В этом году компания «Чемпионика» стала победителем московской премии «Прорыв года» в категории «Франшиза года». Сейчас это преуспевающая сеть детских футбольных школ, продающая франшизы по всей России и даже за границей. Но когда пять лет назад все только начиналось, придумавшие «Чемпионику» ребята пришли на дикое поле. С одной стороны, на рынке уже было множество футбольных академий. С другой - принимали в них только с 7 - 8 лет. Хотя многие родители хотят, чтобы их дети занимались футболом еще с детсадовского возраста.

Совладелец «Чемпионики» Руслан Баширов в детстве сам занимался футболом в детско-юношеской школе. Потом поступил в МГУ, получил с отличием степень бакалавра и магистра по экономике. Рассказывает, что его будущий партнер Евгений Кудрявцев видел опыт подобных секций для самых маленьких в США, когда учился в Гарварде. Молодые люди решили создать свою методику тренировок для самых маленьких, привлекали для этого профессиональных детских тренеров.

Совладелец «Чемпионики» Руслан Баширов. Фото предоставлено компанией "Чемпионика"

- Первую школу по франшизе мы запустили в 2014 году, - говорит Руслан.

Своим партнерам, желающим приобрести франшизу, «Чемпионика» передает не только формат бизнеса и сопутствующие полезные знания, но и уникальную методику работы с малышами. Маленькие дети - особенные. Замотивировать их и увлечь в разы сложнее, чем взрослых.

- Наши тренировки проходят весело - юных футболистов мы вовлекаем в процесс с помощью яркой экипировки, дневников и мультяшных наклеек, а упражнения подаем через игры, - объясняет совладелец «Чемпионики». - Занятия в школах «Чемпионики» для ребенка - это не только первый шажок в большой футбол. Это даже не просто спорт и развитие физических качеств. Многие родители отмечают сами: для мальчишек это еще и первый опыт общения внутри команды, и первые победы. Это все важно для формирования личности ребенка.

Руслан Баширов отмечает, что участие в премии «Прорыв года», которую проводит столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития, позволило «Чемпионике» выйти на новый уровень узнаваемости, получить новый опыт.

- Нам провели полноценную бесплатную рекламную кампанию. Это было очень круто, мы были везде - на щитах с наружной рекламой, на радио, в интернете. За счет этого «Чемпионика» получила хороший охват среди бизнесовой аудитории и информационную поддержку. Все это помогло познакомить с нашей услугой еще большую аудиторию. Да, после этого темпы продаж франшизы реально увеличились!

КОНКРЕТНО

• 130 городов в 5 странах охватывает сегодня сеть «Чемпионика».

• Это более 170 договоров франшизы.

• 20 из них действуют в Москве и Подмосковье.