Благоустройство вокруг Кремля: экскаваторы и заборы уберут к Дню города

Все лето ведется благоустройство и улучшение городской среды в границах Кремлевского кольца. А все потому, что улицы и переулки находятся в самом центре города, но состояние их было неудовлетворительным — тротуары и проезжие части износились, недостаточно освещения и мало зелени. Но работы постепенно подходят к концу.

Меняют плитку возле музея

На Манежной площади «расцвел» сад из кустовых хризантем, на Красной площади идет фестиваль «Спасская башня», а возле исторического музея «выросли» заборы.

Государственный исторический музей просят обходить.Фото: Алиса ТИТКО

- Опять ремонты. Когда красота будет? - интересуются прохожие.

- К Дню города справимся, заборов уже не будет, - говорят рабочие, меняющие плитку.

Пока же москвичам и гостям столицы приходится обходить ограждения. Чтобы пройти с Площади Революции на Никольскую улицу — нужно двигаться через ярмарку с каруселями.

На Никольской улице тоже кипят работы — реставрируются сразу несколько зданий. Магазины были вынуждены освободить торговые помещения на время работ.

Откроют «Переход на Площадь Революции»

Шумно и возле таблички «Переход на Площадь Революции» на Никольской - к концу года обещают открыть заброшенный выход из метро. Не реставрировали его лет 20. Москвичи уже успели забыть, что в том месте вообще есть пешеходный переход от станции метро «Театральная» на Никольскую улицу. Были идеи создать там торговую галерею (вдоль всей длины 93,5 метра), но проект «заморозили». Сразу же после Чемпиона мира по футболу там начали ремонтные работы.

На Площади Революции меняют плитку.Фото: Алиса ТИТКО

Ступени сходов оборудуют автоматизированной системой снегоудаления, добавят антивандальные светильники. Переход оснастят охранно-пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. Со стороны Площади Революции сделают лестницу с колясочным спуском.

- Завершить реконструкцию планируется до конца 2019 года, - говорит руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Изменена схема движения на Ильинке

Полностью работы завершены в Ветошном переулке — там меняли плитку. Благоустройство продолжается на Ильинке, а также на участках Большого Черкасского и Старопанского переулков, в Никольском, Ипатьевском и Никитниковом переулках. Там убирают под землю кабельные линии, меняют асфальт. Тротуары расширят и замостят гранитной плиткой. Установят новые фонари, скамейки и навигационные стелы. Высадят деревья и кустарники. На время работ перекрыты отдельные полосы движения.

Ветошный переулок возле ГУМа уже открыли для пешеходов.Фото: Алиса ТИТКО

- Основная идея комплексного благоустройства - создание комфортного пространства, удобного как для пешеходов, так и для автомобилистов, - рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы.

На Ильинке под землю убирают кабельные линии и меняют асфальт.Фото: Алиса ТИТКО

На Ильинке после ремонтных работ изменят схему движения: транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку будет отменен, а автомобили будут поворачивать с Ильинки в Большой Черкасский переулок, двигаться в сторону Малого Черкасского переулка и выезжать на Новую площадь. Завершить работы по благоустройству планируется в сентябре 2019 года.

На Ильинке тротуары расширят и замостят гранитной плиткой.Фото: Алиса ТИТКО

Кутафья башня в лесах, но открыта

В строительные леса «завернули» Кутафью башню Московского Кремля. Одновременно ведется ремонт стены на Троицком мосту (соединяющем Кутафью и Троицкую башни). Это как раз тот вход, которым пользуются туристы и москвичи, когда идут на экскурсии в музеи и концерты в Государственном Кремлевском Дворце.

Кутафью башню отправили на плановую реставрацию, окончание работ пока неизвестно.Фото: Алиса ТИТКО

- Работы не создадут неудобства для посетителей, - сказал официальный представитель ФСО Сергей Девятов. - Это плановые работы по реставрации.

Продолжается реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Средние торговые ряды, 1891-1894 годов». Здание находится между ГУМом и Храмом Василия Блаженного. Его хотят приспособить под музейно-выставочный комплекс Московского Кремля. Подрядчик обещает закончить работы в конце 2020 года.

«Средние торговые ряды, 1891-1894 годов» приспособят под музейно-выставочный комплекс музеев Московского Кремля.Фото: Алиса ТИТКО

Подарок ко Дню города: откроют амфитеатр и «Холодную галерею»

В самом центре столицы 7 сентября появится новый пешеходный маршрут. Москвичи и гости города смогут прогуляться от Центрального детского магазина сквозь Политехнический музей и дойти через Ильинский сквер до парка «Зарядье». По пути можно будет посидеть на лавочках в амфитеатре, заглянуть в «Холодную галерею» - это новое пространство в Политехническом музее, который сейчас на реставрации.

- Раньше подвальное помещение никак не использовалось. А теперь это будет пешеходное пространство с полукруглыми арками, витражами. Здесь будут кассы, гардероб, место сбора экскурсионных групп, кафе, и проход к уже теплому выставочному пространству, - рассказал Юрий Государев, руководитель строительных работ АО «Политехстрой».