2019-08-27T19:39:56+03:00
Общество

«Это транспортная мини-революция»: Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о тарифах Московских центральных диаметров

Сейчас поездка общественным транспортом из Подольска в центр Москвы обходится в 153 рубля, а после старта МЦД она будет стоить всего 45
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Фото: Константин СеменецФото: Константин Семенец
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Московская область и Москва готовятся к запуску своего большого совместного с РЖД проекта - Московских центральных диаметров. Первые диаметры заработают уже в ноябре. МЦД-1 свяжет Одинцово до Лобню, МЦД-2 - Нахабино и Подольск. Раньше добраться в эти города без пересадок было невозможно, но главный плюс диаметров - интеграция в систему столичного метро. Сегодня были утверждены тарифы, которые будут действовать на новой транспортной системе.

Фото: Константин Семенец

Фото: Константин Семенец

Губернатор Андрей Воробьёв рассказал, какую экономию МЦД даст жителям Подмосковья, которые часто ездят в Москву.

- Московские центральные диаметры - это очень важный, качественный и удобный для людей проект, - отметил Андрей Воробьёв. - Сегодня вместе с Правительством Москвы мы приняли единый тариф, который позволит жителям тратить меньше на поездки в столицу и ближнее Подмосковье. Это можно сказать, транспортная мини-революция. Сейчас, например, житель Подольска тратит на дорогу в центр Москвы 153 рубля: 115 - на электричку и 38 - на метро. После введения единого тарифа он сможет платить 45 рублей и пересаживаться на метро бесплатно. То есть затраты на дорогу снизятся в 3,5 раза.

Фото: Константин Семенец

Фото: Константин Семенец

По словам губернатора, при таких транспортных расходах экономия активного пассажира составит до 50 тысяч рублей в год.

- Это серьезная сумма для семьи с любым достатком, - сказал Андрей Воробьёв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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