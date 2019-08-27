Двое бывших московских полицейских заработали на фиктивной прописке мигрантов 44 млн рублей

Следственный комитет передает в суд дело преступной группы, которую в 2016 году сколотили двое теперь уже бывших сотрудников столичной полиции. Всего по делу проходят восемь человек, включая одну (между прочим) пенсионерку!

Фамилий проштрафившихся экс-полицейских в СК не называют. Однако известно, что задержали их в конце 2017 года.

- Поначалу был задержан лишь один сотрудник системы органов миграционного учета УВД по Новой Москве, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Он пытался купить наркотики. Когда капнули, чем он занимался в свободное от службы время, там такое вылезло…

Оказалось, задержанный полицейский, его товарищ по службе и 58-летняя родственница последнего договорились развернуть «бизнес». В Москву, как известно, едут десятки тысяч мигрантов со всего СНГ. Чтобы легализоваться, нужно совершить несколько важных действий. Встать на учет, например. Получить временную регистрацию. За помощь они готовы платить. Прекрасно знающие как работает эта система полицейские решили поставить дело на поток. В свою группу они набрали еще пять человек. У каждого была своя роль. Кто-то работал посредником, который искал среди мигрантов потенциальных клиентов. Кто-то вербовал в Новой Москве выпивох, которые готовы за несколько бутылок водки регистрировать у себя «кунаков» из Средней Азии и Закавказья.

Дела у банды быстро пошли в гору. Группа плотно «бомбила» с июля 2016 года по октябрь 2017-го. За это время полицейские и Ко заработали на взятках (страшно сказать) 44 миллиона рублей! Деньги вкладывали в покупку квартир, участков и машин. Оформляли их, естественно, не на себя, на родственников.

- В результате преступной деятельности соучастники осуществили фиктивную постановку на учет по месту пребывания более 64 тысяч иностранных граждан, - рассказали в Следственном комитете.

Доказательную базу собирали без малого два года. За это время следователи опросили больше 150 свидетелей. Уголовное дело состоит из 81 тома. Участникам преступной группы предъявлены обвинения по целому букету статей - «организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения», «получение взятки в особо крупном размере», «организация незаконной миграции, совершенное организованной группой», «легализация денежных в особо крупном размере», «покушение на незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере»…

Известно, что один из экс-полицейских пошел на сделку со следствием. Он полностью признал свою вину и помогал в расследовании. Его будут судить в особом порядке - то есть, дадут не больше двух третей срока. По совокупности фигурантам дела может грозить до 12-15 лет.